Известный казахстанский врач задержан по подозрению в незаконном изъятии органов

Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Известный казахстанский врач Гани Куттымуратов задержан по подозрению в незаконном изъятии органов, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Уголовное дело находится в производстве следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ходе расследования установлена причастность к незаконным трансплантациям органов человека трансплантолога Куттымуртова. В мае он был задержан по подозрению в совершении преступления, его деяния квалифицированы по части 3 статьи 116 (принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц) и части 2 статьи 264 (участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации) УК РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что следственным судьей в отношении врача санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.