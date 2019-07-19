Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Назначен советник министра культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Журинбаев Ерлан Сыдыкович назначен советником министра культуры и спорта Республики Казахстан», — сообщили в МКС РК в пятницу.

Журинбаев ранее занимал должность заместителя директора медиахолдинга «Атырау-Ақпарат». В разные годы был преподавателем в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахском Национальном техническом университете имени К. Сатпаева.