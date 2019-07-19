ООН о самом жарком июне за историю наблюдений: Площадь льдов Арктики рекордно сократилась

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Площадь льдов Арктики рекордно сократилась, сообщили в пресс-службе ООН, комментируя информацию о самом жарком июне за историю наблюдений.

«Рекордной жарой был отмечен июнь в Европе, особенно в конце месяца, когда температура поднялась на 10 градусов выше нормы. В обширной части Европы, включая Украину, юг России и северные районы Сибири отмечалась чрезвычайно сухая погода, вызванная как высокой температурой, так и недостатком дождей. А на юге Европы, на Балканах и в Турции, напротив, влажность была выше обычного уровня. Небывалая жара отмечалась и в ряде районов Азии, Африки, Южной Америки, в северной части Индийского океана, и в некоторых районах Тихого и Атлантического океанов. Площадь арктического ледового покрова сократилась до рекордных размеров, беспрецедентно уменьшилась и его толщина», — заявили в ООН в пятницу.

Отмечается, что Нью-Йорк и другие города восточного побережья США готовятся к резкому скачку температуры воздуха – по данным синоптиков, в предстоящие выходные установится необычная жара. Европу, по данным ООН, ждет очередная волна потепления на следующей неделе.

«Минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, что, как сообщают из Всемирной метеорологической организации, вполне вписывается в существующую тенденцию. Июньские температуры были выше средних показателей за весь XX век», — добавили в Организации объединенных наций.

В ООН добавили, что в сентябре на климатическом саммите в ООН, Всемирная метеорологическая организация представит доклад о глобальном состоянии климата.