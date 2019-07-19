Назначен новый руководитель представительства президента РК в парламенте

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Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ — Назначен новый руководитель представительства президента РК в парламенте, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что Исабаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Азербайджанской Республике.

Напомним, ранее руководителем представительства президента РК в парламенте РК был Кайрат Нурпеисов, назначенный на этот пост в сентябре 2013 года.

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