На земле вплотную, впритирку друг к другу разостланы цветные лоскутные одеяла – құрақ көрпе. В просторечии – корпешки…

Иногда шестерёнки в чиновничьих мозгах дают сбой. И тогда рождаются в затуманенных руханижаргыной головах дикие фантазии. И ладно бы, если они так и оставались бы покоиться в чиновничьих башках. Так нет же, не останутся. Чем бессмысленнее идея, тем охотнее она получает реальное, грубое и зримое воплощение. Так случилось нынешним летом и в Акмолинской области, в славном городе Кокшетау.

(Фото: bnews.kz, автор Асель Турар)

Степь на севере Кокшетауской возвышенности. Июль, жара, мухи, комары, люди. Несколько юрт раскиданы в произвольном порядке. Старушки в кимешеках, молодухи в платках, девицы в косах что-то шьют, сидя на земле. Поодаль кучка агашек в костюм-шалбарах и с несколько остекленевшими глазами. Агашки, поддергивая сползающие штаны, только что вышли из юрт, где отобедали знатным куырдаком из свежатины, жирным бешбармаком и тщательно заполировали это дело всевозможными напитками различной крепости. Все как обычно. Бабы, извините за выражение, шьют и шустрят вокруг казана, мужики жрут и пьют. Скрепы, сакральность, традиции. Так проходит фестиваль «Құрақ көрпе Fest».

Настроение у агашек благодушное, праздничное. Ещё бы.

Самый толстый и гладкий агашка обращается к апашкам, келинкам, девицам с приветственным спичем. Эти послеобеденные спичи агашек, обращённые к «прекрасной половине человечества» (как любят выражаться провинциальные репортёры), никогда не отличаются оригинальностью. Выйдет агашка к женскому народу, погладит сытое брюшко, залюбуется на девичью красу да ляпнет что-нибудь вроде – «Беу, қыздарай! Қыздар-ай, қыздар-ай, қиылган қас, ақ мандай!» Что в переводе приблизительно означает: «А ну-ка девушки. А ну, красавицы! Пускай поет о вас страна!».

На земле вплотную, впритирку друг к другу разостланы цветные лоскутные одеяла – құрақ көрпе. В просторечии – корпешки. Они сшиты кокшетаускими мастерицами и выстелены в степи в виде громадной лепёхи. Если смотреть с высоты птичьего полёта, то похоже на гигантскую пиццу.

В сумме длина этих корпешек составляет 11 километров…

Одиннадцать. Километров.

Представляете, что это такое? Это расстояние равно двум марш-броскам десантно-штурмовой роты особого назначения. Вообразите себе – почти сотня молодых, сильных, выносливых парней с измазанными сажей лицами, в камуфляже и берцах, с автоматами за спиной, несутся, топоча, нещадно потея и тихо матерясь. Саперные лопатки лупят черенками по спинам. Пот застит глаза. Бегут, сдыхая от усталости. Бегут вдоль кокшетауской корпешки, а она не кончается!

Страшно, глупо, бессмысленно, скрепно.

Выделяется в толпе агашек некий молодой человек славянской наружности. Это Влад Копылов, генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Не будем сейчас выяснять, знают ли в головном офисе Гиннесса о существовании российского подразделения. Нам это неважно. Факт, что есть господин Копылов и господину Копылову в описываемую минуту очень хорошо. Он приехал на так называемый фестиваль по приглашению кокшетауского акимата. Приехал загодя и измерил общую длину корпешек. Говорят, измерял тщательно. Рулеткой. Оказывается, похожий корпешечный фестиваль по пошиву самого длинного одеяла уже проводился в Алматы. И там сшили всего десять километров. А кокшетауцы, значит, этот рекорд героически побили. Утёрли, понимаешь, нос алматинцам.

Зачем? Зачем они это сделали? Какое дело кокшетауцам до алматинских соплей? Зачем шить километры корпешек? – спросит любой мало-мальски нормальный, психически здоровый человек.

Если спросить об этом авторшу и идейного вдохновителя фестиваля «Құрақ көрпе Fest»

Айгуль Баубековну Сабитову, бессменную руководительницу государственного учреждения «Отдел развития языков и культуры» г. Кокшетау, то она вам охотно разъяснит:

«В честь 195-летнего юбилея города местные жители сшили огромный көрпе, его длина составила более 11 километров. В итоге сегодня в торжественной обстановке объявлено: в областном центре пристоличного региона установлены два мировых рекорда — «Самый большой круг из национальных одеял — құрақ көрпе» и » Самый длинный құрақ көрпе».

Ах, даже два мировых рекорда? – воскликнет поражённый масштабами отдельно взятого кокшетауского безумия читатель.

А что такого? – несколько, возможно, обескураженно пожмёт плечиком Айгуль Баубековна, и продолжит вдохновенно и запальчиво:

«Протяжённость национального одеяла оказалась равна расстоянию между Кокшетау и его пригородом — селом Красный Яр. Құрақ көрпе покрыло огромный участок степи — поистине захватывающее дух зрелище».

Простим Айгуль Баубековне состояние эйфории и экзальтации. Лето, жара, мухи, комары. Шеф велел совершить корпешечный марш-бросок. Пот застит глаза. Черенок лопаты лупит по спине. Каблуки под ногами подламываются.

Вообразим только массив проделанной бесполезной работы. Одну корпешку для дома шьёшь, так все пальцы исколешь. А тут люди на рекорд пошли, не халам-балам. Несколько небрежно пошли к рекорду, хочу заметить. Я на видео увидела, что корпешки пошиты, скажем так, левой ногой. Несколько ниже национального стандарта. Непростёганные корпешки, недошитые. Если вы в этом что-нибудь понимаете. Я, например, понимаю. Фальшак, липа, туфта. Это как если бы завод запустили на глазах целого президента, а после того, как кортеж скрылся в дорожной пыли, конвейерную ленту остановили, повесили на ворота висячий замок, а массовку из фальшивых рабочих, собранную из местных бомжей и татешек из акимата, распустили по домам.

И то сказать, брали то корпешечный рекорд авралом, по старой советской традиции. Эй, навались! Э-эй, ухнем, ещё ухнем! Ищо раззз, да ищо ра-а-азз, э-эй, ухнем!

Триста пятьдесят метров состряпали боевые подруги из Совета деловых женщин Акмолинской области. Километр корпешек подкинули из дома культуры «Кокшетау». Лоскутки скребли по сусекам и сундукам. Распотрошили завалы тряпья по другим домам культуры. Костьми и косами легли, но ничего, справились.

Госпожа Сабитова пообещала ещё один сюрприз от отдела культуры к 196-летию города Кокшетау. Страшно представить, что это будет. Чапан на башню Байтерек? Мост из волос местных красавиц через местную речку? Что ещё может измыслить госпожа Сабитова?

Я почему так настойчиво повторяю фамилию чиновной дамы. А потому что надоели эти наши национальные скрепы, когда глупость, головотяпство, непрофессионализм не имеют конкретного имени. «Страна должна знать своих героев», твердим мы в кулуарах и на кухнях. Давайте называть их имена и показывать их лица.

P . S . Просьба к редакции. Поставьте, пожалуйста, Айгуль Баубековне какую-нибудь хорошую песню. Пусть ей будет приятно.

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