Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики сохраняет свое влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман, на востоке – шквал», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Темпера-тура ночью +22+24, днем +35+37.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +23+25, днем +40+42

В Актюбинской области местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра, местами пыльная буря, ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +22+27.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +24+29.

В Атырауской области днем местами небольшой дождь с грозой, кроме того, днем местами ожидается усиление ветра, также ожидается сильная жара. Днем +34+39, ночью +23+28.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра, местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра, также днем местами возможен град. Днем +26+31, ночью +15+30.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +20+25.

В Мангыстауской области местами ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +25+30.

В Костанайской области местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Акмолинской области без осадков. Днем +26+31, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.