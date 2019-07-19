Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Частные клиники Казахстана не могут получить лицензии на проведение анализов на ВИЧ, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Для проведения анализа и постановки диагноза государство выделяет миллиарды тенге. Лабораторная диагностика ВИЧ – лицензируемый вид деятельности, в законе не имеется ограничений по лицам, которые могут быть привлечены к анализу. Однако частным лабораториям отказывают в получении лицензии в управлении здравоохранения со ссылкой на приказ министерства. Это искусственное сдерживание», — сообщила в пятницу президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий» Алла Ким.

Отмечается, что единственными аккредитованными медучреждениями являются Казахстанский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний и Центры по профилактике и борьбе со СПИД. Хотя, как уточнили в НПП, «с 2002 по 2010 годы этот анализ проводили все лаборатории, имеющие соответствующую лицензию, и проблем не было».

По мнению бизнес-сообщества, лаборатории, имеющие полный спектр услуг, более привлекательны для населения.

«Получается, что лаборатории выполняют широкий спектр услуг, а анализ крови на ВИЧ отвозят в центр СПИД. На следующий день клиент получает все результаты кроме одного. Отвезти кровь, ожидать анализ и результаты – время. Кроме того, анализ в центрах для юридических лиц проводят на платной основе», — добавила Ким.

Генеральный директор КДЛ «ОЛИМП» Ерлан Сулейменов заявил, что ряд областей проводит анализ для частных клиник платно, а центры Уральска и Костаная в исследованиях вовсе отказали. Вместе с тем, отмечается, что подобный анализ входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

«К нам в комитет обратилась ассоциация, и по результатам проверки, которая выявила нарушения, мы поставили под вопрос законность предоставления услуги центрами СПИД на платной основе», — сообщили в комитете внутреннего государственного аудита министерства финансов.

В нацпалате уточнили, что из 12 СПИД-центров лишь четыре предоставляли свои услуги бесплатно, в двух центрах безвозмездно анализ доступен физическим лицам, два центра и КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова предоставляют услугу платно. В то же время, министерство здравоохранения уверяет, что существующая система «позволяет удерживать распространение ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии».

«На сегодняшний день распространение ВИЧ-инфекции наблюдается именно в ключевых группах, имеющих риск по развитию и распространению ВИЧ-инфекции. Поэтому работа центров СПИД, которые у нас есть в каждом регионе, направлены именно на профилактические группы. Это максимальный охват обследованием, выявлением, учетом, терапией и дальнейшим мониторингом. Согласно Кодексу определено, что обследование на ВИЧ-инфекции определяется в порядке уполномоченного органа. В связи с этим министерством здравоохранения определен порядок обследования именно в центрах СПИД, которые являются центрами компетенции. Материально-техническая база центров СПИД обеспечивает полностью объем диагностического обследования и лечебных мероприятий», — утверждает вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Она считает, что децентрализация обследования на ВИЧ-инфекцию «нецелесообразна».

В НПП заявили, что данные действия – прямое нарушение процедур лицензирования, Гражданского кодекса.

«К тому же, позиция минздрава РК расходится с позицией и рекомендациями ВОЗ, участниками которой Казахстан является», — сказал председатель совета по защите прав предпринимателей Каирбек Сулейменов.

Отмечается, что совет будет рекомендовать генпрокуратуре внести протест на приказы министерства здравоохранения, которые противоречат Предпринимательскому кодексу и ограничивают свободу конкуренции.

«Министерству здравоохранения, по нашему мнению, необходимо внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части расширения круга организаций, осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, определить порядок взаимодействия с организациями здравоохранения, осуществляющими лабораторное исследование на ВИЧ-инфекцию в условиях проведения исследования. Также министерству здравоохранения необходимо подумать над изданием отдельного приказа, регламентирующего медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции, осуществляемых на платной основе», — добавил Сулейменов.

Напомним, 17 июля МИА КазТАГ сообщало, что число новых заражений ВИЧ в Центральной Азии и Восточной Европе в 2018 году выросло почти на 30%. Всего, по данным ООН, в 2018 году вирусом иммунодефицита заразились 1,7 млн человек.