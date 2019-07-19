Ослабление жары ожидается на юго-востоке Казахстана в ближайшие трое суток

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Астана. 19 июля. КазТАГ — Ослабление жары ожидается на юго-востоке Казахстана 20-22 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В выходные дни предполагается перестройка барического поля и на северные области Казахстана вместе с атмосферными фронтами начнет поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. Медленно перемещаясь в юго-восточном направлении, атмосферные фронты будут вызывать на своем пути местами кратковременные дожди, грозы, шквалистый ветер, возможно град и ослабление жары», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, в южных областях республики еще жарко.

«Максимальная температура воздуха по-прежнему преимущественно +38+45», — резюмируется в сообщении.

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