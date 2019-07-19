Замминистра внутренних дел и ответсекретаря МНЭ назначил Токаев

Астана. 19 июля. КазТАГ — Заместителя министра внутренних дел РК и ответственного секретаря министерства национальной экономики (МНЭ) назначил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжениями главы государства: Заппаров Арыстангани Расилханович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан; Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем министерства национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что распоряжениями главы государства: Абисатов Махамбет Хайржанович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК; Алдабергенов Нурлан Шадибекович освобожден от должности ответственного секретаря министерства национальной экономики РК.

Напомним, Махамбет Абисатов вице-министром внутренних дел РК был назначен в апреле 2019 года, а Нурлан Алдабергенов ответственным секретарем министерства национальной экономики – в марте 2019 года.