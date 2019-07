Почему в Вене решили дружно забыть об оценке, которую миссия ОБСЕ дала внеочередным президентским выборам в Казахстане?!

Получается, правы те, кто оценивает ОБСЕ как инструмент обслуживания задач отдельных ее участниц и приспосабливания ими других ее (главным образом – восточных) участниц к собственным интересам

Издание EU Reporter опубликовало статью под названием «Kazakhstan international initiatives presented at OSCE ministerial gathering» — «Казахстанские международные инициативы были представлены в ходе встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ».

В ней говорится так: «Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов присутствовал на министерской встрече ОБСЕ. В работе этого форума приняли участие делегации из 57 стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе были 25 министров иностранных дел.

Тема, представленная на рассмотрение участников неформального совещания глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ, называлась «From past action to future prevention: the OSCE´s niche in fostering stability in Europe and beyond» — «От проведенной работы к будущим превентивным мерам: ниша ОБСЕ в укреплении стабильности в Европе и за ее пределами».

Делегаты главным образом дискутировали по вопросам повышения эффективности работы Организации, предотвращения конфликтных ситуаций в зоне ответственности ОБСЕ и т.п.

Глава казахстанской делегации обратил внимание участников на опыт нашей страны в решении традиционных и новых проблем региональной и глобальной безопасности, в том числе на успешное председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году и плодотворное членство республики в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах.

В этом контексте казахская сторона предложила провести в октябре 2019 года в Нур-Султане под эгидой ОБСЕ круглый стол по Афганистану. Содействие восстановлению Афганистана невоенными методами было одним из приоритетов председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году и одним из важных приоритетов внешней политики Казахстана.

«Мы все видим, что в охватываемой нашей Организацией зоне наблюдаются утрата взаимного доверия, эскалация напряженности и усугубление серьезных разногласий. Количество так называемых замороженных, или продолжительных конфликтов не только не сократилось за этот период, но и даже нарастает. В этой критической ситуации кризиса международной системы сотрудничества необходим глобальный диалог во имя достижения стратегического баланса в мире», — заявил Бейбут Атамкулов, представив коллегам ключевые позиции инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева об организации «Трех диалогов».

Было отмечено, что конфликты в зоне ответственности ОБСЕ должны решаться дипломатическими средствами на основе принципа коллективной ответственности. Сотрудничество в рамках ОБСЕ должно основываться на принципах мультилатерализма, коллективной сопричастности и открытого диалога.

В кулуарах форума Бейбут Атамкулов провел переговоры с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, в ходе которых рассматривались актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с такими ключевыми институтами этой международной организации, как Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентская Ассамблея ОБСЕ.

Со своей стороны казахстанская делегация обратила внимание Генсека ОБСЕ на важность развития диалогового механизма по линии ОБСЕ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Томас Гремингер, со своей стороны, поблагодарил казахстанскую сторону за содействие работе группы международных наблюдателей ОБСЕ на внеочередных выборах Президента РК в июне 2019 года, а также отметил высокий уровень организации выборного процесса в стране и готовность ОБСЕ продолжать оказание содействия».

В свете вышеизложенного текста возникает, согласитесь, более чем естественный в нынешних условиях вопрос: а как же та критическая оценка, которую миссия ОБСЕ дала состоявшимся в прошлом месяце внеочередным президентским выборам в Казахстане?! Она тут ни единым словом не упоминается. Складывается такое впечатление, что как Генеральный секретарь ОБСЕ, так и главы МИД стран-членов ЕС, составляющих подавляющее большинство в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и являющихся там главными поборниками либерально-демократических ценностей и критиками нарушения демократии и принципов справедливых выборов в странах СНГ, дружно решили забыть о ней. Мол, что было, то прошло. Как говорится, кто старое помянет — тому глаз вон. Получается, правы те, кто оценивает ОБСЕ как инструмент обслуживания задач отдельных ее участниц и приспосабливания ими других (главным образом – восточных) участниц к собственным интересам.

В контексте же рассматриваемой в данном случае темы получается, на наш взгляд, следующее. Европейцы из ОБСЕ в июне крепко пожурили Нур-Султан за «демонстрацию неуважения к демократическим стандартам» в ходе состоявшихся тогда президентских выборов. Дали казахским властям понять, что им следует хорошенько проникнуться сознанием своей вины и найти способ загладить ее перед Западом. Те как бы в ответ предложили провести в октябре 2019 года в Нур-Султане под эгидой ОБСЕ круглый стол по Афганистану. В Вене (где находится штаб-квартира этой организации) люди остались, надо полагать, довольны. Мероприятие предполагается проводить под эгидой ОБСЕ, а хлопоты возлагаются на Казахстан. Красота. Что тут еще скажешь?!

