Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ — «Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские легкоатлеты на Кубке Беларуси в Бресте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Бресте продолжается Кубок Беларуси по легкой атлетике. Казахстан на турнире представлен пятью легкоатлетами: Дмитрий Иванчуков, Ислам Амангос, Рахымжан Кельманов, Виктория Сергеева, Татьяна Нерознак. Результаты спортсменов в первый день соревнований: Дмитрий Иванчуков (3 тыс. м с препятствиями) – 2-е место, 8:51.54. (…) Татьяна Нерознак (3 тыс. м с препятствиями) – 3-е место, 10:52.43», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что Ислам Амангос (3 тыс. м с препятствиями) занял 5-е место (9:00.98 (PB), Виктория Сергеева (5 тыс. м) – 5-е место (17:20.42 (PB), Рахимжан Кельманов (3 тыс. м с препятствиями) – 8-е место (9:26.98).

Отмечается, что открытый Кубок Беларуси является отборочным стартом на чемпионат Европы. Возможность отправиться на континентальное первенство будет только у победителей турнира.

«Кубок Беларуси продлится два дня, 18 и 19 июля. Во второй соревновательный день за звание победителя турнира в забеге на 3 тыс. м среди мужчин поборются Рахимжан Кельманов и Ислам Амангос, а также среди женщин на дистанцию выйдут Татьяна Нерознак и Виктория Сергеева», — проинформировали в НОК РК.