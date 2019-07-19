«Путь Токаева: между сингапурским, российским и кыргызским сценариями». «Преодолеет ли команда Токаева кризис доверия в обществе и в стране?». «Амиржан Косанов: Рад, что меня не позвали!». «Ассоциация миноритариев: Создание ЕНПФ было фундаментальной ошибкой»

Сетевой Казахстан 19 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Асан КАЙГЫ – «Путь Токаева: между сингапурским, российским и кыргызским сценариями» — Расширенное заседание казахстанского правительства с участием президента, прошедшее 15 июля 2019 года, представляет особый интерес с точки зрения оценки и критики прежних управленческих решений и институтов – особенно знаковым в этом отношении стало развенчание проекта LRT в Нур-Султане, признание его нерентабельным и провальным. Некоторые эксперты оценили риторику Касым-Жомарта ТОКАЕВА как пусть обезличенную и косвенную, но все-таки критику прежней управленческой системы, и попытку провести некий водораздел – «так было раньше, но сейчас так не будет»… Таким образом, можно утверждать, что Токаев уже запустил постепенный процесс своего отхода от образа первого президента. Но многие факторы будут способствовать тому, что разрыва с традицией не будет. Ситуация будет схожа с первыми двумя сроками Владимира ПУТИНА, который критиковал неэффективность прежней системы («лихие 90-ые»), но саму фигуру Ельцина – нет. При этом вероятность реализации сценария возврата власти к семье первого президента с каждым месяцем становится все меньше и меньше.

CARAVAN . KZ . «Не должно быть завышенных ожиданий» — Ерлан КАРИН о Национальном совете общественного доверия при Президенте РК — Особенность нынешней ситуации в том, что общественное поле достаточно фрагментировано. Нет, как раньше, какой-то центральной линии. Некоторые сравнивают НСОД с НКВД или ПДС. Но они существовали в тот момент, когда действовали крупные оппозиционные организации. На данный момент, помимо того, что появились разные движения, партии, в социальных сетях усилилось влияние ситуативных лидеров, которые возникают вокруг отдельных вопросов и тем. С учетом этой фрагментарности каждая из аудиторий видит своего представителя, реагирует, поздравляет, выражает поддержку и в то же время, видя человека из другой группы, выражает свое возмущение. Это нормально, неизбежно и это надо понимать. Нужно осознавать, что сейчас идеального состава совета не будет, потому что само общественное социальное поле достаточно пестрое.

«Почему экономика и политика зависят от литературы и что волнует Олжаса Сулейменова сейчас» — Надеюсь, в литературе появятся новые имена. Хотя и верю в это с трудом – за 30 лет независимости поколение не читало книг. А как можно из “нечитателя” сделать писателя?.. И будет чудо, если вдруг появятся поэты, прозаики того класса, какими они были в 60-е, 70-е. В 80-х началась перестройка, и стало не до литературы – больше политики, больше переживаний. А писательство напрямую связано с общим развитием народа. Достойное нравственное, интеллектуальное и прочее развитие происходит только при помощи литературы и науки. А когда наука просто превращается в формальное образование… Да, и даже школьное образование исключает из себя литературу – настоящую, то тогда едва ли формируется личность, готовая со временем стать писателем, поэтом.

«Почему весенний призыв в РК, вероятно, побьет все рекорды по набору нездоровых юношей» — Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ однажды уже “взрывал” умы депутатов и общественности откровенным признанием, что качество призыва в казахстанскую армию не просто очень плохое, а крайне отвратительное: “Только за один прошедший год мы свыше 150 солдат уволили по состоянию здоровья, – констатировал он на одном из выездных заседаний мажилиса. – Это практически целый батальон! Из-за различных инфекций мы продолжаем хоронить солдат срочной службы. Зафиксированы пять случаев призыва с открытой формой туберкулеза!”. Руководство минобороны и Генштаб в полном составе тогда “надули губы”, мол, не может такого быть и что генерал Жаксылыков “почему-то намеренно сгущает краски и очень сильно преувеличивает. На самом деле всё не так страшно, как весенний призыв этот гордый главком Нацгвардии малюет”. Прошел год, и что?! Снова наступаем на старые грабли?

AZATTYQ . ORG . «От «тренда на перемены» до «ожидать нечего». Соцсети — о токаевском совете» — В казахстанском сегменте социальных сетей активно обсуждают состав так называемого Национального совета общественного доверия. Список из 41 человека, приглашенных в новый консультативно-совещательный орган при президенте, который учрежден по его же инициативе, стал предметом дискуссий. Споры ведутся вокруг необходимости еще не приступившего к работе органа и вошедших туда персон.

«Год без Дениса Тена. Реформа МВД 12 месяцев спустя» — Спустя год после гибели известного казахстанского фигуриста Дениса ТЕНА в Казахстане продолжаются разговоры о необходимости реформ в министерстве внутренних дел. Вышли ли они за рамки дискуссий и приобрели ли конкретную форму?

CAMONITOR . KZ . «Преодолеет ли команда Токаева кризис доверия в обществе и в стране?» — Прошедшее в понедельник расширенное заседание правительства с участием президента показало, что команда Касым-Жомарта ТОКАЕВА пытается не только восстановить нарушенный баланс, но и играть на опережение. Получится или нет? Забегать вперед не будем, а попытаемся вместе с политологом, директором Института национальных исследований Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ разобраться в тенденциях, сопровождающих этот процесс, и чуть-чуть заглянуть в ближайшее будущее — Правда, пока отсутствует целостный взгляд на то, какие очертания должна приобрести в итоге новая политическая конфигурация. Именно поэтому мы видим вроде бы конкретный набор шагов, осуществляемых властью, но воспринимаем их как некие шараханья из стороны в сторону. Однако процесс, повторюсь, идет, и команда действующего президента старается придать процессу логичную, понятную всем форму, используя как стандартные ходы, так и нестандартные подходы.

«Сколько можно наступать на грабли имени Тамары Дуйсеновой?» — Тамара ДУЙСЕНОВА, бывший министр труда и социальной защиты населения, известна тем, что не смогла донести до населения суть пенсионной реформы, чем вызвала брожения в обществе и потому была отправлена «отдохнуть». С тех пор ее имя стало нарицательным – оно олицетворяет целую категорию чиновников, которые неспособны внятно объяснить не только личную позицию, но и суть реализуемых государством инициатив. И категория эта с каждым годом пополняется новыми «жертвами», которых чужие ошибки ничему не учат и которые расшибают свои лбы о те же самые грабли.

EXCLUSIVE . KZ . «Амиржан Косанов: Рад, что меня не позвали!» — На вопросы отвечает кандидат в президенты, получивший миллион голосов избирателей и не попавший в Нацсовет общественного доверия — Я не являюсь единственным оппозиционером в этой стране, я — один из многих. Таких, как я, миллионы! И мое, личное включение (или не включение) в состав того или иного общественного органа не считаю единственным критерием оценки его репрезентативности! Есть и другие, более достойные персоны. По этой причине буду оценивать бутафорскость или небутафорскость Нацсовета исключительно через призму конкретного плана его действий: если в нем будут отражены актуальные проблемы жизни общества и пути их решения, почему бы такому органу и не быть? Тем более, что в составе Нацсовета есть и некоторые уважаемые мною персоны. Хотя палитра мнений, носителями, которых являются члены Нацсовета, могла бы быть и шире.

KAPITAL . KZ . «Досым Сатпаев: Акимам невыгодно проявлять инициативу» — Существующая система регионального управления неэффективна, так как основное количество регионов остается дотационным. Акимам невыгодно проявлять инициативу, тем более что она наказуема в данной системе. Когда ты начнешь демонстрировать какие-то успехи, с тебя будут требовать больше, чем с остальных, и будут сокращаться вливания в регион. Это никому не выгодно. Об этом неоднократно говорил сам Назарбаев – о том, что акимы все время смотрят в сторону правительства и Акорды и не проявляют инициативу с точки зрения создания рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций. Второй момент: наши акимы назначаются президентом. Если бы была введена выборность акимов – это стало бы интересным изменением. С акимов бы требовал не президент, а население тех регионов, которое его выбрало.

FORBES . KZ . «Ассоциация миноритариев: Создание ЕНПФ было фундаментальной ошибкой» — В Казахстане не так давно появилась Ассоциация миноритарных акционеров (QAMS). О том, чем она будет заниматься, для чего необходима и есть ли в стране вообще класс розничных инвесторов на фондовом рынке, в интервью рассказал исполнительный директор QAMS Данияр ТЕМИРБАЕВ — Да, существование системы пенсионных накоплений предполагает развитие фондового рынка. Без развития фондового рынка такая система запрограммирована на реализацию системных рисков. ЕНПФ в его нынешнем виде — это бомба замедленного действия. Создание ЕНПФ было фундаментальной ошибкой, которая рождает риски для будущего финансовой системы, а также политические риски для будущих правительств. Ведь государство не может бесконечно взваливать всё на себя, где-нибудь эта нить порвется.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «От Нацбанка потребовали прозрачности» — Международный валютный фонд (МВФ) подозревает, что финансовый регулятор Казахстана отошел от идеи рыночного курса тенге. В заключение стоит отметить рекомендации Нацбанку от миссии МВФ, которая была в Казахстане с визитом. МВФ посоветовал четко разграничить интервенции на валютном рынке. Те, что проводятся в рамках реализации политики гибкого обменного курса отдельно. А операции от имени Национального фонда и ЕНПФ отдельно.

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