Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за пятницу в субботу продолжил дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т384,1, а продажи – Т385,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т384,3, а продают по Т385,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385,2, а продажи – Т385,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т384,87.