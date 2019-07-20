Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в субботу в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«С прохождением фронтальных разделов на севере, востоке и западе местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории Казахстана сохранется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на севере и востоке возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура но-чью +23+25, днем +36+38.

В Шымкенте без осадков, ветер 5-11 метров в секунду. Днем +38+40, ночью +23+25.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Павлодарской области местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Акмолинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +38+43, ночью +24+29.

В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара. Днем +33+38, ночью +25+30.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Костанайской области местами дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области днем местами возможен град, ночью и утром местами – туман. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Жамбылской области ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +23+28.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — уточнили синоптики.