Суд над уроженцем РК по обвинению в вербовке и обучению боевиков ИГИЛ начался в США

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Суд над уроженцем Казахстана по обвинению в вербовке и обучению боевиков террористической организации «Исламское государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) начался в США, сообщает пресс-служба американского министерства юстиции.

«В федеральном суде восточного округа Нью-Йорка было выдвинуто обвинение в отношении Руслана Маратовича Асаинова, натурализованного гражданина США, родившегося в Казахстане, в попытке оказать материальную поддержку, а также в обучении и вербовке персонала, и оказании услуг ИГИЛ», — говорится в сообщении минюста США в субботу.

В американском ведомстве уточнили, что Асаинов недавно был задержан Демократическими силами Сирии (СДФ) и затем арестован ФБР США.

«Ответчик проживал в Бруклине, Нью-Йорк. В декабре 2013 года ответчик отправился в Стамбул, Турция, который является общим транзитным пунктом для получения въезда в Сирию. Впоследствии он въехал в Сирию, присоединился к ИГИЛ и стал снайпером террористической организации. Со временем обвиняемый поднялся по служебной лестнице, чтобы стать «эмиром» ИГИЛ, отвечающим за обучение использованию оружия других членов ИГИЛ. Он также попытался нанять еще одного человека для поездки из США в Сирию для борьбы за ИГИЛ», — пояснили в МЮ Соединенных Штатов.

По версии следствия, в марте 2015 года Асаинов попросил конфиденциального информатора отправить ему приблизительно $2800, чтобы он мог купить прицел для своей винтовки.

«Впоследствии Асаинов направил конфиденциальному информатору две фотографии, на которых изображен подсудимый с автоматом, оснащенный прицелом. Он связался с одним из партнеров, ссылаясь на ИГИЛ и восклицая: «Мы самая худшая террористическая организация в мире, которая когда-либо существовала» и заявляя, что он хотел умереть на поле боя», — заявило обвинение.

Как заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс, «Соединенные Штаты стремятся привлечь к ответственности тех, кто покинул эту страну, чтобы бороться за ИГИЛ».

«Мы надеемся, что страны по всему миру, включая наших европейских союзников и партнеров, также репатриируют и будут преследовать в судебном порядке своих граждан за поездки в поддержку ИГИЛ», — добавил Демерс.