Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, прокурор против

Семей. 24 июля. КазТАГ — Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, прокурор против, передает корреспондент агентства.

«Джакишев содержится в нашей колонии (колония №156/14 в Семее – КазТАГ) с июля 2018 года. За время пребывания он характеризуется положительно не только в данной колонии, но и во всех учреждениях, где отбывал срок ранее. Он имеет семь поощрений, активно выступает в культурно-массовых мероприятиях. Администрация считает возможным удовлетворить его ходатайство об УДО», — сказал в среду представитель колонии по видеосвязи.

Также по видеосвязи выступила врач колонии Акбота Канагатова, которая перечислила диагнозы Джакишева. Она отметила, что он регулярно находится под наблюдением, так как у него высокое артериальное давление, которое временами повышается до 260/120. По ее словам, на фоне проводимого лечения врачи положительной динамики у Джакишева не отмечают.

В свою очередь прокурор не поддержал ходатайство об УДО, объяснив это тем, что адвокаты Джакишева – Нурлан Бейсекеев и Паллада Тижаева не предоставили достаточных доказательств для удовлетворения ходатайства. По его словам, сумма, предъявленная по гражданским искам, Джакишевым не погашена, в связи с чем он попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства об УДО.

Судья городского суда №2 Семея Ермек Шмыров сообщил, что заседание будет продолжено в 17.00 и удалился в совещательную комнату.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Мухтара Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства Мухтара Джакишева и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение.

Также сообщалось, что в КУИС МВД РК отказались отпустить бывшего президента АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева на похороны матери Раисы Джакишевой, ссылаясь на «п. 5 ст. 113 раздела 3 УИК РК».

29 ноября 2018 года Мухтару Джакишеву отказали в условно-досрочном освобождении.