Присутствовавший при нападении на журналистов в Алматы участковый должен быть привлечен к ответственности за бездействие – Жовтис

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) намерено привлечь к ответственности участкового инспектора полиции, присутствовавшего при нападении на журналистов в Алматы, сообщил директор КМБПЧиСЗ Евгений Жовтис.

«Эти люди сопровождались нашим участковым. Он присутствовал в ходе всего инцидента, он аккуратно снимал на видео, не предпринимая никаких действий. Я обращаюсь к (министру внутренних дел РК Ерлану – КазТАГ) Тургумбаеву – чем занимаются его полицейские, в частности, участковый?» — сказал Жовтис на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что в то, что произошедшее являлось не более, чем бытовой ссорой, верит только глава МВД РК.

«Кроме нашего министра МВД никто не думает, что это была бытовая ссора. Это была организованная спланированная акция, которая готовилась, и которая сопровождалась. Конечно, никакой рассылки ни о каком митинге не было, митинги не проводятся в бюро, мы не организация, которая проводит митинги. То, что такая больная группа женщин в спортивной одежде, ничего не спрашивает у нас, поднялась на четвертый этаж, было понятно, что это подготовлено. Трудно себе представить, чтобы кто-то поднялся на четвертый этаж специально, чтобы устроить ссору», — отметил он.

Кроме того, Жовтис выразил удивление по поводу статьи, по которой департамент полиции (ДП) Алматы начало досудебное расследование.

«Мне весьма смешно слышать, когда пресс-секретарь ДП Алматы говорит о том, что они начали досудебное расследование по самоуправству. Любой юрист на это посмотрит со смехом. Грабеж – открытое хищение чужого имущества – он и в Африке грабеж. Любые попытки переквалифицировать эти деяния мы будем обжаловать в суде, в прокуратуре, потому что люди должны отвечать за то, что они сделали», — подчеркнул Жовтис.

Также он отметил, что те, кого нападавшие обвинили в причинении телесных повреждений, по закону не могут быть привлечены к ответственности.

«Не является правонарушением причинение вреда лицу, совершившему уголовное правонарушение. Попытка снять экспертизу ни к чему не приведет, потому что они препятствовали законной профессиональной деятельности журналистов. То, что при этом им был причинен вред, это их проблемы и проблемы полиции, которая не предприняла никаких действий, чтобы это пресечь», — добавил Жовтис.

При этом он отметил, что в КМБПЧиСЗ будут усилены меры безопасности.

«Бюро предпримет определенные шаги, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и тех, кто будет приходить на пресс-конференции. У нас есть видеокамеры, количество которых мы увеличим, есть люди, которые снимают. Доказательств у нас более чем достаточно. Пока мы ждем от властей адекватной реакции, привлечения к ответственности виновных и прекращения подобных действий», — сказал Жовтис.

На журналистов напали 22 июля на пресс-конференции о преследованиях матерей в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы. У сотрудников МИА КазТАГ отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей.

Позднее в департаменте полиции (ДП) Алматы сообщили о начале досудебного по заявлению пятерых человек из числа организаторов пресс-конференции и СМИ, освещавших мероприятие в КМБПЧиСЗ по статье 389 (самоуправство) УК РК. В ДП отметили, что в ходе производства и изучения обстоятельств произошедшего уголовное дело может быть переквалифицировано. Вместе с тем, как сообщили в полиции, в ОП при УП Ауэзовского района поступили обращения еще троих граждан, утверждающих о нанесении телесных повреждений со стороны организаторов мероприятия и журналистов. По данному факту, как дополнили в ДП, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В понедельник вечером стало известно, что заявления от пострадавших журналистов приняты, но расследование еще не началось, потому что руководитель ОП УП Ауэзовского района Жасулан Туруспаев не подписал документ, а также, что во вторник состоится очная ставка, куда будут приглашать пострадавших. 23 июля журналисты МИА КазТАГ узнали, что днем в УП приходили адвокаты нескольких пострадавших журналистов, «потерпевших» женщин не было, но были сотрудники КНБ. Все они пришли в одно время, и встреча проходила без участия сотрудников агентства КазТАГ. Днем ранее полиция обещала в это же время для «очной ставки» пригласить во вторник и журналистов МИА КазТАГ, однако она с участием корреспондентов агентства так и не состоялась. Также остается непонятным, почему вместе с адвокатами журналистов других СМИ полиция не пригласила в указанное время и сотрудников МИА КазТАГ.

Отметим, что в акимате Алматы, комментируя нападение на работников СМИ, заявили о необходимости безопасности работы журналистов.

23 июля первый посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал президента РК Касым-Жомарта Токаева осудить нападения на журналистов в Алматы. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Казахстана расследовать ситуацию с нападением на журналистов.

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева нападение на журналистов во время пресс-конференции в Алматы назвала попыткой уничтожить площадку для свободного выражения мнений. События последних месяцев, по мнению фонда, демонстрируют уже эскалацию насилия в отношении журналистов в Казахстане.

Адвокат Галым Нурпеисов, который должен был выступить на пресс-конференции 22 июля, выразил мнение, что нападение было тщательно спланированным, а также выразил обеспокоенность утверждениями министра внутренних дел Ерлана Тургумбаевая, отметив, что слова главы МВД ставят журналистов под угрозу. В частности, министр Тургумбаев ранее отверг версию об организованном характере нападения на журналистов, утверждая, что якобы произошла «ссора двух сторон», однако очевидцы и видеокадры с места событий свидетельствуют, что «ссоры двух сторон» на самом деле не было. Нет никаких свидетельств участия журналистов в конфликте как стороны «ссоры» нет – напротив, на кадрах видно, как журналисты ведут себя предельно корректно, не грубят, не применяют силу, не выражают агрессию, в отличие от нападавших.

Работники СМИ хотели осветить пресс-конференцию на тему «Государство борется с матерями и детьми».

«4 июля 2019 года следственным судом Алматы Жазире Демеуовой, Гульзипе Джаукеровой и Оксане Шевчук, в отношении которых ведется досудебное расследование по обвинению к принадлежности к ДВК (запрещенная организация «Демократический выбор Казахстана» – КазТАГ) изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на два месяца. Всем женщинам, на руках у которых малолетние дети (в том числе грудного возраста и с особыми потребностями) вменили активную подготовку к так и не состоявшемуся митингу на основании результатов «обысков». Адвокат Оксаны Шевчук поделится подробностями, как проводился обыск у его подзащитной, а также ее реальным отношением к организации, признанной решением районного суда экстремистской», — говорилось в анонсе мероприятия, который накануне получили журналисты.

На пресс-конференции должны были выступить адвокат Оксаны Шевчук Галым Нурпеисов и ее мама, взявшая на воспитание четверых детей арестованной. 23 июля Нурпеисов рассказал, что планировал сообщить на пресс-конференции об оказываемом силовиками давлении на Шевчук и ее семью, а также выразил уверенность, что листовки и дымовые шашки, найденные в ходе «обысков» в доме его подзащитной, на самом деле подкинули.

Напомним, 1 мая около 80 человек были задержаны в результате мирных митингов в Нур-Султане и Алматы.

Протестные акции прошли и в других городах. Вышедшие на улицы граждане призывали бойкотировать выборы, выступали против переименования столицы и строительства АЭС, а также выражали поддержку задержанным в Алматы активистам – Асие Тулесовой и Бейбарысу Толумбекову, которые были арестованы на 15 суток за то, что развернули на Алматы Марафоне плакаты с надписями: «От правды не убежишь», #УМЕНЯЕСТЬВЫБОР, #ADILSAILAYUSHIN.

Протестные акции прошли 1 мая также в других крупных городах страны. Полиция назвала митинги несанкционированным, пообещав дать правовую оценку действиям митинговавших граждан.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.