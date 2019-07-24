Безнаказанность напавших на журналистов в Алматы будет подтверждением их связи с властями – Жовтис

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Безнаказанность напавших на журналистов в Алматы будет подтверждением их связи с властями, уверен директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис.

«Никаких сомнений, что власть за этим стоит, у меня нет. И мне даже доказательства не нужны. Тут одно доказательство – безнаказанность. Если люди остаются безнаказанными, значит, власть их «крышует», — сказал Жовтис на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что подобные группы используются не впервые.

«Мы не первый раз с этим сталкиваемся. В конце 90-х годов была группа молодых людей при акимате, в задачу которых входило выражение недовольства теми, кто недоволен властью. Кроме случая с нападением на Туякбая в Шымкенте, все-таки к насилию тогда не прибегали. Власти это использовали, создавали возмущенную общественность, но к насилию не прибегали. В последнее время мы стали сталкиваться с тем, что они прибегают к насилию. К сожалению, наши власти пошли по известному пути, который хорошо апробирован в Узбекистане, когда появляются женщины, с которыми не знаешь, как себя вести, их организуют, они нападают. В России – это молодые люди, в Украине – это и те, и другие – «титушки». Такая же ситуация в последнее время в Кыргызстане – якобы молодые патриоты, которые атакуют», — отметил он.

Как подчеркнул Жовтис, это является опасной тенденцией.

«Я хочу обратить внимание всего общества, что эта тенденция очень опасная – она создает очаги напряжения с угрозой насилия», — подчеркнул он.

В свою очередь общественный деятель Балташ Турсумбаев сравнил группу напавших на журналистов женщин с фашистскими карательными отрядами, которые использовались в Германии перед началом Второй мировой войны.

Лидер партии «Акикат» Ермурат Бапи назвал специально подготовленных провокаторов «черными человечками».

«Если вчера атаковали журналистов «Азаттыка» и КазТАГа, то завтра весь народ Казахстана будет атакован. На митингах появились черные человечки, теперь они пришли в пресс-зал, чтобы помешать пресс-конференции. У нас появились черные человечки с черными намерениями, чтобы не было гражданского общества, чтобы был раздрай, чтобы была гражданская война», — сказал он.

При этом в заявлении, распространенном на пресс-конференции, поддерживается необходимость немедленно прекратить практику использования провокаторов.

«Участившиеся, ставшие уже перманентными подобные выходки, – с участием агрессивных личностей в масках на улицах, воинствующей нуротановской молодежи на митингах, неизвестных женщин на пресс-конференциях – предоставляют уже все основания бить в набат. Мы заявляем инициаторам организованного в стране беспредела – остановитесь! Не играйте с огнем, не раскалывайте общество, не разжигайте в нем пламя противостояния, вспомните древнюю поговорку – «живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями»! Мы требуем от власти не допускать, немедленно пресекать подобные взрывоопасные провокации и насильственные действия, тщательно расследовать каждый такой случай, в частности, установить личности устроивших 22 июля погром в помещении Казахстанского международного бюро по правам человека, выявить организаторов этой преступной акции, судить и наказывать виновных по всей строгости закона», — говорится в заявлении.