Соглашение об особенностях операций с драгметаллами в ЕАЭС готовится подписать Казахстан

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Соглашение об особенностях операций с драгоценными металлами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) готовится подписать Казахстан, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в представленном в среду проекте постановления правительства.

Под операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями в проекте соглашения понимаются: а) действия, связанные с переходом права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе использование драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве залога; б) изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней; в) перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней, являющихся товарами ЕАЭС, через территории государств, не являющихся членами союза, и (или) морем, а также по таможенной территории ЕЭАС (в том числе перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней в места хранения, фонды и запасы), их хранение и экспонирование; г) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней на таможенную территорию ЕАЭС и их вывоз с таможенной территории союза в порядке, определенном актами, входящими в право союза.

«Подписание соглашения позволит создать условия для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС», — уточнил в пояснительной записке к документу министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 7 июля.