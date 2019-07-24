Экс-главе «Казатомпрома» Джакишеву отказали в УДО в Семее

Семей. 24 июля. КазТАГ – Бывшему руководителю АО «НАК «Казатомпром» Мухтару Джакишеву отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) в Семее, передает корреспондент агентства.

«Суд считает необходимым Джакишеву отказать в ходатайстве об условно-досрочном освобождении», — огласил решение судья городского суда №2 Семея Ермек Шмыров в среду.

По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также, он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение.

Ранее сообщалось, что представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

29 ноября 2018 года Мухтар Джакишев просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.