«НСОД — не Моника Беллуччи»

Сетевые СМИ о Национальном совете общественного доверия

«Правозащитники, политологи, эксперты — кто вошел в состав Нацсовета» — 17 июля состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz. ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич является председателем Совета. КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович — заместитель председателя. КАРИНА Ерлана назначили секретарем, — говорится в сообщении. Утверждены положение и состав Нацсовета при Президенте РК.

«Не должно быть завышенных ожиданий» — Ерлан КАРИН о Национальном совете общественного доверия при Президенте РК — Во-первых, мы тоже постоянно проводим мониторинг социальных сетей, анализ постов и комментариев и видим разную реакцию – как критическую, так и положительную. Нельзя сказать, что идет сплошная критика. В целом, я думаю, состав Национального совета сбалансирован, и та или иная общественная группа в том или ином виде в нем представлена.

Особенность нынешней ситуации в том, что общественное поле достаточно фрагментировано. Нет, как раньше, какой-то центральной линии. Некоторые сравнивают НСОД с НКВД или ПДС. Но они существовали в тот момент, когда действовали крупные оппозиционные организации. На данный момент, помимо того, что появились разные движения, партии, в социальных сетях усилилось влияние ситуативных лидеров, которые возникают вокруг отдельных вопросов и тем. С учетом этой фрагментарности каждая из аудиторий видит своего представителя, реагирует, поздравляет, выражает поддержку и в то же время, видя человека из другой группы, выражает свое возмущение. Это нормально, неизбежно и это надо понимать. Нужно осознавать, что сейчас идеального состава совета не будет, потому что само общественное социальное поле достаточно пестрое.

Мы следуем генеральной формуле, которая была озвучена Президентом страны: разные мнения, но единая нация. Нам очень важно, чтобы в совете были представлены разные мнения. Если хотите, надо, чтобы в совете было многоголосие. Нужно иметь в виду, что партийно-политическое поле в стране, как и общественно-политическая сфера, имеет разные полюсы. К слову, даже внутри оппозиции есть различные позиции, не говоря уже о других общественных группах. Тем не менее, я думаю, что нынешний состав Национального совета достаточно сбалансирован, там есть представители и нового гражданского движения, и старой оппозиции, правозащитники, общественные деятели. Присутствуют и национал-патриоты – хотя мне не нравится это словосочетание, но поскольку термин закрепился, вынужден использовать его.

«Андрей Чеботарев о работе в НСОД: Власть реально заинтересована в диалоге с обществом» — Политолог, директор в Центр актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Приятно узнать, что мою, предложенную коллегами, кандидатуру в состав Национального совета общественного доверия президент одобрил. Не собираюсь сейчас никого и ничего идеализировать. Однако, процесс смены первых руководителей в разных странах мира, далеких от классической демократии, показывает в ряде случаев понимание их преемниками объективной необходимости в проведении политических, экономических и иных реформ как важного условия для дальнейшего развития данной страны и укрепления собственных позиций на посту главы государства или правительства. Конечно, не везде это вело к автоматической демократизации политической системы. Но там, где те или иные реформы начались и последовательно проводились, по истечении определенного времени к этому все пришло. В нашем случае определенные надежды, в частности, внушают утвержденный Касым-Жомартом Токаевым план мер по реализации его предвыборной программы, включая вопросы трансформации политической системы, и завершение процесса создания Нацсовета, в состав которого вошли видные и авторитетные представители общественности.

«Президент всегда чувствует пульс настроения людей» – Заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ерлан САИРОВ прокомментировал указ Главы государства о создании Национального совета общественного доверия — Деятельность Национального совета общественного доверия начинает свою работу в непростой, в то же время, созидательный период для общества и властей. Общественно-политические процессы ускорились и поднимается пассионарность масс. Общество требует быстрых перемен и либерализации общественно-политических процессов в стране. Следовательно, работа НСОД должна характеризоваться максимальной открытостью, креативностью, диалогом со всеми общественными силами страны.

Создание Национального совета является важным, актуальным, крупным шагом к диалогу с обществом. Я поддерживаю такое начинание и считаю, что Национальный совет – значительный шаг к новой эпохе либерализации в политической жизни нашей страны.

«Создание Нацсовета – хороший шанс на развитие диалога «власть-общество»» — Известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал состав и предстоящую работу Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан — Сложно комментировать решение Президента, которое затрагивает и тебя лично. Но попробую. Насколько известно, обсуждалось несколько сотен (если не больше) имен, но включение их всех в состав НСОД просто парализовало бы его работу (см. съезды народных депутатов). Вариант компактного состава совета, который бы стал не только диалоговой площадкой, но и местом профессионального и корректного обсуждения ключевых вопросов общественно-политического развития страны, более оптимален. Очевидно, что будет жесткая критика и полномочий совета, и его состава. Это, в общем-то, объективно.

В споре рождается если не истина, то хотя бы ее зачатки. Власть готова слушать и создание НСОД может стать хорошим шансом и на политические реформы, и на развитие диалога «власть-общество», и на повышение качества принимаемых решений. Не понравится – буду критиковать. Но попробовать нужно.

«Почему Нацсовет общественного доверия – не совсем безнадежное предприятие» — Первая реакция общества на появившийся вчера указ президента о Национальном совете общественного доверия оказалась довольно вялой: одни считают, что «нечего комментировать абсолютно никчемную затею», а вторые предложили дождаться первого заседания». Свою позицию прокомментировал для Exclusive Президент Гражданского альянса Асылбек КОЖАХМЕТОВ — Этот совет будут встречать по одежке, а провожать по результатам. Наверное, чиновники, представители старой «колоды» будут пытаться загасить какие-то свежие инициативы, но все загасить не удастся. Я уверен, что будут какие-то результаты, без этой веры я бы не согласился войти в состав Нацсовета. Ведь как-то надо налаживать диалог между обществом и властью, с чего-то надо его начинать. Ну не начинать же с революции на площадях?!

«Амиржан Косанов: Рад, что меня не позвали!» — На вопросы Exclusive отвечает кандидат в президенты, получивший миллион голосов избирателей и не попавший в Нацсовет общественного доверия — Я не являюсь единственным оппозиционером в этой стране, я — один из многих. Таких, как я, миллионы! И мое, личное включение (или не включение) в состав того или иного общественного органа не считаю единственным критерием оценки его репрезентативности! Есть и другие, более достойные персоны.

По этой причине буду оценивать бутафорскость или небутафорскость Нацсовета исключительно через призму конкретного плана его действий: если в нем будут отражены актуальные проблемы жизни общества и пути их решения, почему бы такому органу и не быть? Тем более, что в составе Нацсовета есть и некоторые уважаемые мною персоны. Хотя палитра мнений, носителями, которых являются члены Нацсовета, могла бы быть и шире.

Как говаривали в пору моей юности, «я за любой кипиш, кроме голодовки»(смеется). Лично я всегда был за процесс и потому любое движение в сторону налаживания диалога между обществом и властью я буду поддерживать. Лучше один шаг вперед, чем стояние на месте или, не дай Бог, откат назад!

Цыплят по осени считают, так что посмотрим!

Хотя создание такого рода совета наглядное свидетельство того, что у нас не работает парламент: был бы он правомочен и эффективен в налаживании диалога (и, соответственно, доверия) между обществом и властью, и не нужно было его придумывать!

Да и предыдущие печальные опыты НКВД и иже с ним тоже дают свои рецидивы, заставляя граждан априори не верить таким инициативам.

Так что Нацсовету придется доказать на деле свою эффективность и результативность! Общество ныне — судья строгий!

«Не думайте, что решения Нацсовета предопределены» — Член образованного 17 июля Национального совета общественного доверия при главе государства, политолог Талгат КАЛИЕВ высказался о своих ожиданиях от работы совета — Страна меняется, должна меняться повестка. И также понятно, что повестка не вырабатывается на площадях и улицах. В составе совета известные и авторитетные эксперты, профессионалы, публичные персоны. Есть все основания ожидать глубокой работы над системными накопившимися проблемами.

Лично я рассчитываю сконцентрироваться на вопросах политических реформ в сторону повышения ее публичности и прозрачности. Страна полна управленцев, но мы совершенно забыли, что такое реальная публичная конкурентная политика. По моему глубокому убеждению, следующие парламентские выборы должны проходить по новым правилам.

Глубоко убежден, что молодежи нужны не готовые решения, а условия и возможности для приложения сил, нужны перспективы и вера в справедливость своего государства.

Я жду от Нацсовета многого. И буду прилагать максимум усилий. Не нужно думать, что его решения предопределены. Все только начинается. Неожиданностей, думаю, будет много.

Предупреждая вопросы, зарплату членство в совете не предполагает.

«НСОД в действии: о чем будет диалог власти и общества?» — Мухтар ТАЙЖАН, общественный деятель — Считаю необходимым, прежде всего, внести соответствующие изменения в Законы «О выборах», «О политических партиях», «О митингах и собраниях». Кроме того, я хотел бы поднять вопросы, касающиеся политических заключенных, независимости судов, сокращения государственных расходов и субъектов квазигосударственного сектора, а также выхода из Таможенного союза. Это все то, о чем я и мои коллеги говорим и пишем уже много лет. Моя позиция нисколько не изменилась, и я намерен отстаивать ее в Национальном совете общественного доверия.

Берик АБДЫГАЛИЕВ, руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального архива РК — Безусловно, наиболее актуальными и важными являются вопросы, связанные с политической трансформацией. Многие сегодняшние проблемы как в центре, так и на местаx вызваны низкой эффективностью работы представительных органов, отсутствием общественного контроля за деятельностью исполнительныx органов власти. Нужно не только изменить законы, но и добиться проведения честныx выборов в парламент и в маслиxаты. Также полагаю, что надо переходить к выборности акимов. А еще меня беспокоят вопросы развития духовности, положение казаxского языка, проблемы местного самоуправления.

«Марат ШИБУТОВ: НСОД — не Моника Беллуччи» — Сейчас есть большой запрос со стороны общества на политическую и экономическую реформу в стране. Это показали и результаты выборов, и акции протеста. Эти реформы кто-то ведь должен продумывать. Если их будут продумывать чиновники, то они будут лоббировать узковедомственные интересы и делать так, как им удобно. Получается, что этим должны заниматься люди, находящиеся вне госаппарата. С другой стороны, собирать мнения и предложения со стороны населения можно еще десять лет, и ничего не получится. Потому что везде будут только благие пожелания, а не конкретика. Поэтому эффективнее будет экспертный состав, в который войдут представители различных социальных групп, профессионалы из разных отраслей. Это первое.

Вторая задача: надо понимать, что у нас слабо развита культура диалога. И на этой площадке как раз будут предлагаться идеи и мнения, которые на других площадках — тематических советах и комиссиях — не обозначены.

В-третьих, у нас в законотворческом процессе экспертизой законов и различных госпрограмм занимается правовой отдел администрации президента. И наша задача — быть своего рода предохранителем, чтобы на последнем этапе остановить какие-либо инициативы, лоббируемые определенными группами.

««Советов много не бывает». Какие проблемы собирается решать Национальный совет общественного доверия?» — Общественный деятель Жемис ТУРМАГАМБЕТОВА в свою очередь отметила, что необходимо менять закон о выборах. Чтобы выдвигать своих кандидатов могли не только члены партий, но и беспартийные граждане. Также, по мнению активистки, необходимо проводить референдумы, чтобы особо важные решения принимались всей страной. А у рядовых казахстанцев должно быть право высказывать свою позицию, если та не оскорбляет других людей, свободно выходить на митинги и одиночные пикеты. Жемис Турмагамбетова считает, что чиновники должны вести диалог с обществом, а не прятаться за спины полицейских.

Об образовании говорил и экономист Рахим ОШАКБАЕВ. На его взгляд, сегодня главная проблема государства – это отставание в финансировании образования, отставание по уровню функциональной грамотности школьников по сравнению со странами ОСЭР. Причём последнее напрямую связано с первым. Всё упирается в зарплаты и статус педагогов. К примеру, в прошлом году государство выделило более 8000 грантов на педагогические специальности, больше половины которых забрали абитуриенты с низкими пороговыми баллами ЕНТ – 50-51.

Главный вопрос: как НСОД собирается реализовать свои планы, договариваться между собой, чтобы не получилось, как в басне про Лебедя, Рака и Щуку. Ведь состав совета – весьма разноплановый, и по любому вопросу может возникнуть множество мнений, предложений и споров. Однако члены совета полны оптимизма и говорят, что будут искать общую формулу будущего развития страны. А что касается членства в НСОД, то, по мнению участников, состав можно в будущем вполне пересмотреть, изучив эффективность работы каждого члена.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.