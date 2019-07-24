Странам ЕЭАС рекомендовали принять дополнительные меры по защите союзного рынка

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рекомендовали принять дополнительные меры по защите союзного рынка, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК рекомендовала странам союза принять дополнительные меры по защите рынка ЕАЭС от ненадлежащей и небезопасной продукции, ввозимой из третьих стран. Одна из ключевых задач Комиссии – создание эффективной системы защиты внутреннего рынка союза от небезопасной продукции. Этому должен способствовать постоянный и конструктивный диалог руководителей органов государственного контроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС и таможенных органов. В рекомендации коллегии ЕЭК определен алгоритм их взаимодействия», — говорится в сообщении в среду.

В частности, уточнили в комиссии, национальные органы госконтроля при обнаружении в своей стране такой продукции должны проинформировать таможенные органы, предоставив им ряд сведений, в том числе название небезопасного товара, дату его выявления, наименование предприятия или фамилию предпринимателя, которые продавали такой товар, данные о товаросопроводительных документах, наименование страны изготовления, предприятия-изготовителя и так далее. Отмечается, что аналогичную информацию органам госконтроля предоставляют таможенные органы, если у них есть основания полагать, что какая-либо продукция ввозится из третьих стран с нарушением техрегламентов союза.

«Получив сведения, органы госконтроля и таможни применят меры в соответствии с национальным законодательством и правом ЕАЭС. Например, органы госконтроля в течение пяти рабочих дней проведут предварительное разбирательство в отношении такой продукции и уведомят таможенный орган, направивший информацию, о его итогах», — добавили в комиссии.

Рекомендация коллегии ЕЭК, как заявили в пресс-службе, «позволит обмениваться информацией между органами, выявлять на границе ненадлежащую и небезопасную продукцию, поступающую из третьих стран, предотвращать выпуск ее в обращение, а также ускорить выявление товаров, не соответствующих требованиям техрегламентов союза».

«В будущем, после подписания межгосударственного соглашения по гармонизации госконтроля, такое взаимодействие планируется ввести на обязательной основе с учетом применения рекомендации», — сказано в сообщении.