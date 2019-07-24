Алматы. 24 июля. КазТАГ – Бывший глава АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев впервые за последние 10 лет публично выступил в суде, передает корреспондент агентства.

«Это мое первое публичное выступление за последние 10 лет. 10 лет назад судья объявил мне приговор в военном суде», — напомнил Джакишев в среду в ходе рассмотрения его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) в суде в Семее.

Он отметил, что спросил у судьи тогда, какое отношение он имеет к военному суд, на что ему ответили, что это связано с продукцией, которую производил «Казатомпром», сославшись на «секретность» материалов дела.

«Это было мое первое знакомство с судом. Второй суд. То, что прочитал в приговоре судья, оно не следует из того, что мы слушали от допрашиваемых свидетелей в суде. Кроме того, постоянное желание судьи чтобы я обращался к нему «Ваша честь». Но я сказал, что обращаюсь по должности – «Господин судья», а «Ваша честь» – это звание, и его нужно заслужить. Обвиняли меня в том, что «Казатомпром» не построил заводы, а покупал составляющие для производства по цене выше себестоимости. Надо было «Казатомпрому» самому строить заводы и тогда он покупал бы эти трубы и все услуги по себестоимости у себя. А разницу между себестоимостью и маржой продавца суд посчитал ущербом. Я напомнил, что есть закон запрещающий непрофильный вид деятельности для нацкомпаний. А производство труб и так далее – это непрофильная деятельность для «Казатомпрома». И поэтому обвинять меня в том, что я не строил такие заводы, а покупал продукцию на рынке – это странное обвинение», — подчеркнул осужденный.

По его словам, в приговоре уголовного суда ущерба нет, исков нет.

«Эти иски появились уже потом. Где-то в Капшагае, где местный судья, взяв расчеты, которые были признаны как ущерб, просто перенес их в исполнительный лист. Четвертый суд состоялся в ноябре прошлого года в этом же здании. На этом суде судья должен был рассмотреть только один вопрос – если осужденный не может работать в силу болезни или инвалидности, то иск не является ли основанием для отказа в УДО. Надо было просто выяснить насколько я болею и есть ли у меня возможность работать. Но суд пошел в другую сторону», — добавил экс-глава нацкомпании.

Все эти суды, по его словам, объединяет одно.

«Весь мой опыт с этими судами объединяет одно – это отсутствие правды. К сожалению, отсутствие правды, приводит нас к тому, что мы принимаем решения, делаем свои шаги, согласуясь с чем угодно, но только не со своими внутренними убеждениями, не со своей совестью. Дело в том, что правда это не болезнь, ее нельзя привить, ею нельзя заразиться. Правда внутри каждого из нас! Каждый из нас в праве делать свой выбор! Даже слова, сказанные шепотом, могут быть оглушительнее, чем громовые раскаты. Я очень надеюсь, что мы сделаем правильный выбор. И даже человек в форме генпрокуратуры будет испытывать глубокое уважение к своему соотечественнику, который будет ее надевать. Они будут с большим уважением смотреть на судью, согласующего свое решение не со звонком сверху, а со своей честью. И только тогда граждане будут обращаться к нему «Ваша честь». В противном случае, мы и наши дети будем обречены оставаться людьми второго сорта в стране третьего мира», — заключил Джакишев.

Ранее сообщалось, что представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

29 ноября 2018 года Мухтар Джакишев просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.