Алматы. 24 июля. КазТАГ — Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Алматы, передает корреспондент агентства.

«ДТП произошло на пересечении ул. Шоссейная и ул. Бурундайская. «КамАЗ» двигался в западном направлении по ул. Бурундайская по главной дороге, в этот момент по ул. Шоссейная внезапно выскочил на главную дорогу китайский микроавтобус. Водитель «КамАЗа» не успел среагировать и на полном ходу сбил микроавтобус. В результате водитель и семь пассажиров микроавтобуса с различными травмами госпитализированы», — сообщил в среду очевидец ДТП.

Дальнейшим выяснением обстоятельств занимается полиция.