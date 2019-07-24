Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Алматы

Новости 144 0

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Алматы, передает корреспондент агентства.

«ДТП произошло на пересечении ул. Шоссейная и ул. Бурундайская. «КамАЗ» двигался в западном направлении по ул. Бурундайская по главной дороге, в этот момент по ул. Шоссейная внезапно выскочил на главную дорогу китайский микроавтобус. Водитель «КамАЗа» не успел среагировать и на полном ходу сбил микроавтобус. В результате водитель и семь пассажиров микроавтобуса с различными травмами госпитализированы», — сообщил в среду очевидец ДТП.

Дальнейшим выяснением обстоятельств занимается полиция.

Похожие материалы:

  1. Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Алматы произошло в результате короткого замыкания в электросетях
  2. Отключение света в Алматы повлияло на энергосистему Южного региона – минэнерго
  3. Восемь компаний хотят участвовать в тендере по оценке качества активов банков Казахстана
  4. «АЖК» возместит ущерб потребителям за сгоревшие в результате аварии бытовые приборы
  5. Численность населения Казахстана на 1 июня составила 18,49 млн человек

Новости партнеров

Загрузка...