Атырау. 24 июля. КазТАГ — Временный карантин введут в одном из районов Атырауской области из-за массового падежа скота, передает корреспондент агентства.
«Это связано с массовым падежом скота в селе Суюндук Курмангазинского района. Документы на введение карантина находятся на регистрации в органах юстиции. После объявления карантина на учет будет взято все поголовье скота и проведена его вакцинация, дезинфекция. Такая же работа будет проведена и в двух фермерских хозяйствах, где погиб скот. Кроме того, будет временно запрещен ввоз и вывоз скота в село Суюндук и фермерские хозяйства», — сказал руководитель управления ветеринарии Атырауской области Азамат Айткалиев на брифинге.
По его данным, с 25 марта по 25 мая в селе Суюндук и двух фермерских хозяйствах погибло 1460 голов мелко-рогатого скота – 260 взрослые овцы и 1 200 ягнят. Ветеринарами был поставлен диагноз – овечья оспа.
«За падеж скота предусмотрена выплата компенсации. Будет создана специальная комиссия по подсчету и уничтожению погибшего скота», — отметил Айткалиев.
Напомним, Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на ввоз и транзит по территории РФ овец и коз из Атырауской области.
«На основании полученной из СМИ информации о массовом падеже овец предположительно по причине вируса оспы овец и коз на территории Атырауской области РК, исходя из принципа предосторожности,
В ведомстве также сообщали, что в начале июня Россельхознадзором в адрес комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства (МСХ) РК был направлен запрос о разъяснении причин массового падежа мелкого рогатого скота на территории Атырауской области.
«До настоящего времени ответ на него получен не был. Россельхознадзор