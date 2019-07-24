Атырау. 24 июля. КазТАГ — Временный карантин введут в одном из районов Атырауской области из-за массового падежа скота, передает корреспондент агентства.

«Это связано с массовым падежом скота в селе Суюндук Курмангазинского района. Документы на введение карантина находятся на регистрации в органах юстиции. После объявления карантина на учет будет взято все поголовье скота и проведена его вакцинация, дезинфекция. Такая же работа будет проведена и в двух фермерских хозяйствах, где погиб скот. Кроме того, будет временно запрещен ввоз и вывоз скота в село Суюндук и фермерские хозяйства», — сказал руководитель управления ветеринарии Атырауской области Азамат Айткалиев на брифинге.

По его данным, с 25 марта по 25 мая в селе Суюндук и двух фермерских хозяйствах погибло 1460 голов мелко-рогатого скота – 260 взрослые овцы и 1 200 ягнят. Ветеринарами был поставлен диагноз – овечья оспа.

«За падеж скота предусмотрена выплата компенсации. Будет создана специальная комиссия по подсчету и уничтожению погибшего скота», — отметил Айткалиев.

Напомним, Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на ввоз и транзит по территории РФ овец и коз из Атырауской области.

«На основании полученной из СМИ информации о массовом падеже овец предположительно по причине вируса оспы овец и коз на территории Атырауской области РК, исходя из принципа предосторожности, Россельхознадзор с 15 июля вводит временные ограничения на: экспорт в РФ живых овец и коз, продукции, полученной из мясосырья овец и коз, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения и другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки с территории Атырауской области РК; транзит по территории РФ живых овец и коз, происходящих с территории Атырауской области РК», — говорилось в сообщении Россельхознадзора 15 июля.

В ведомстве также сообщали, что в начале июня Россельхознадзором в адрес комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства (МСХ) РК был направлен запрос о разъяснении причин массового падежа мелкого рогатого скота на территории Атырауской области.

«До настоящего времени ответ на него получен не был. Россельхознадзор обратился к комитету с повторной просьбой предоставить информацию о результатах расследования причин массового падежа овец и предпринятых мерах», — резюмировалось в сообщении.