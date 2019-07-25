Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Град и сильная жара ожидаются в пятницу в Атырауской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 июля в Атырауской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара +35+39», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Атырау в пятницу ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35+37.

«Вероятность шторма 85-90%», — уточнили синоптики.