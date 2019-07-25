Одиночный пикет в поддержку Джакишева состоялся в Алматы

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Публицист Сергей Дуванов провел одиночный пикет в поддержку бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева в Алматы.

«Это (решение провести пикет – КазТАГ) от ощущения совести. Промолчать в этой ситуации – это значит признать, что они правы. Я никого не призываю присоединиться, я иду очищать свою совесть. Каждый решает сам – считать ли это предательством тех ценностей, которые мы защищаем 30 лет или нет. Я считаю, что промолчать – это предательство», — сказал Дуванов агентству КазТАГ в четверг.

При этом он отметил, что не ожидает какой-либо реакции со стороны властей.

«Я понимаю, что они (власти – КазТАГ) не прислушаются. Это вопрос моей личной совести. Сегодня пока, к сожалению, большинство не реагирует на такого рода действия властей и считает, что это в рамках приличия. Я считаю, что все это очень неприлично, это стыдно, это позорно. Человек отбыл 10 лет наказания, даже если бы он что-то сделал, больше никто не сидел за экономические преступления», — пояснил публицист.

По его словам, люди, действительно совершившие преступления, как правило, сразу начинают писать «покаянные письма».

«Люди, которые воровали миллиардами, никто из них не сидел, самое большее – два года. Разводят, уходят, все, что нужно – упасть на колени, покаяться, полизать что надо и тебя отпустят. Все ворье с первого дня начинает писать покаянные письма, ползать на коленях, умолять отпустить, обещать признать вину, сдать кого угодно. Нормальный мужик никогда не становится на колени, никогда не признает вину, если он не виноват. В этом для меня отличие Джакишева», — добавил Дуванов.

Одиночный пикет состоялся на площади Республики в Алматы. В руках у Дуванова плакат со словами «Свободу Джакишеву!». На месте недалеко от места пикетирования присутствовали полицейские, которые проведению пикета не препятствовали.

Как сообщалось 24 июля, в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также, он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

29 ноября 2018 года Джакишев просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.