Акционеры трех банков РК вновь одобрили их реорганизацию путем слияния в одно финучреждение

Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Акционеры трех банков Казахстана вновь одобрили их реорганизацию путем слияния в одно финансовое учреждение, передает корреспондент агентства.

«25 июля состоялось совместное общее собрание акционеров трех банков: АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank», на котором была одобрена добровольная реорганизация трех банков путем присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank». В составе акционеров реорганизованного банка сохранится стратегическая доля владения иностранного инвестора в лице Punjab National Bank, Индия», — сообщили в пресс-службе АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в четверг.

Как заявили в финансовом учреждении, «данная сделка способствует укреплению финансовой позиции, повышению ликвидности и эффективности объединенного финансового института за счет улучшения качества активов, эффекта синергии, большего размера банка и новой жизнеспособной бизнес-модели».

«Объединенный банк продолжит следовать стабильной политике развития, сохраняя свою мобильность, гибкость и клентоориентированность. Будет сохранена профессиональная команда, сформированная из лучших сотрудников. Банк планирует усилить розничный, малый и средний бизнес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс объединения будет проходить в соответствии с законодательными нормами Казахстана и начнется после получения необходимых разрешений регуляторных органов, включая Национального банка.

«В настоящее время АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» продолжает работать в штатном режиме, выполняя все пруденциальные нормативы и отвечая по текущим требованиям клиентов», — заверили в банке.

Отметим, что 31 мая 2019 года на совместном общем собрании акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» уже была одобрена реорганизация трех финансовых институтов в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

Незадолго до этого сообщалось, что Булан Копешов исключен из состава правления AsiaCredit Bank, а председателем финучреждения избран Арифиоглу Абдуррахман Зеки. С учетом внесенных изменений правление банка состоит из четырех человек: Зеки, Болат Досмухаметов, Зурия Валиханова, Шолпан Басамбаева.

Напомним, 22 мая стало известно об изменении состава правления АО «AsiaCredit Bank», согласно которому решением совета директоров от 16 мая Зеки был избран первым заместителем председателя правления, членом правления банка. Еще раньше – 24 декабря 2018 года совет директоров банка приняло решение о выкупе облигаций банка в количестве 1 079 995 100 штук.

27 мая эксперт международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Дмитрий Сочин, комментируя перестановки в AsiaCredit Bank, говорил о том, что выводы из происходящих изменений делать рано.

«Еще в начале месяца (мая – КазТАГ), АО «Tengri Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank» объявили о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 31 мая 2019 года. На повестку дня общего собрания акционеров банков вынесен вопрос присоединения АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank» к АО «Tengri Bank» и утверждения договора о присоединении. Учитывая, что в правление и совет директоров АО «AsiaCredit Bank» совсем недавно вошли лица, ранее занимающие различные должности в Capital Bank, например, господин Арифиоглу Абдуррахман Зеки, можно сделать предположение о том, что первой скрипкой в этом трио будет Capital Bank. Но в любом случае, нужно дождаться 31 мая, чтобы делать какие-либо устойчивые выводы», — отмечал тогда Сочин.