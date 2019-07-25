Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Казахстанцы выиграли две медали на международном турнире по велоспорту в Италии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Италии завершился международный турнир по велоспорту на треке International Piceno Sprint Cup. Казахстанской команде удалось на нем завоевать две медали. Обе награды являются бронзовыми», — сообщили в НОК в четверг.

Сергей Пономарев поднялся на третью ступень пьедестала в кейрине, а Андрей Чугай стал третьим в индивидуальной гонке на время (гит).