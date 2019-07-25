Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Отставание по основным показателям зафиксировано в Нур-Султане в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«В целом, по итогам полугодия наблюдается отставание по основным показателям: инвестиции в основной капитал сократились на 20%, ввод жилья — на 33%», — говорится в сообщении в четверг.

Как заявил премьер-министр Аскар Мамин, «при высоком спросе на жилье в столице, не должно быть снижения темпов жилищного строительства».

«По итогам шести месяцев темпы строительства снизились на 20%», — уточнил глава кабмина.

Отмечается, что акиматом Нур-Султана в 2019 году запланирована реализация девяти проектов по развитию окраин столицы, «в том числе строительство объектов социального, культурного назначения, газификации, инженерных сетей».

«На решение проблем окраин города Нур-Султан уже предусмотрено Т22,5 млрд на трехлетний период, необходимо использовать эти средства для повышения качества жизни горожан, живущих на окраинах города», — заявил Мамин.