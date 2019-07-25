Казахстанский пловец Баландин вышел в полуфинал ЧМ-2019 в Южной Корее

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ — Казахстанский пловец Дмитрий Баландин вышел в полуфинал чемпионата мира 2019 года (ЧМ-2019) в Кванджу (Южная Корея), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«25 июля в Кванджу в рамках чемпионата мира по водным видам спорта стартовали соревнования на дистанции 200 м брассом. Дмитрий Баландин смог пробиться в полуфинал соревнований», — говорится в сообщении в четверг.

По данным НОК, по итогам своего заплыва Дмитрий стал пятым, преодолев дистанцию за 2:09.27.

«Этот результат стал 11-м в общей квалификации, что позволило Баландину попасть в полуфинал соревнований. 1-е место по итогам предварительного раунда занимает австралиец Мэттью Уилсон (2:07.29), на 2-м месте расположился Антон Чупков (2:08.22). Замкнул тройку лидеров Марко Кох из Германии (2:08.70). (…) Заплывы в рамках 1/2 финала состоятся сегодня, 25 июля вечером, по времени Южной Кореи», — следует из сообщения.

Отмечается, что данный вид соревновательной программы в плавании является «коронным» для Баландина.

«Именно на ней в 2016 году на Олимпийских играх в Рио Баландин завоевал золотую медаль», — напомнили в НОК РК.