Токаев посмертно наградил орденом «Айбын» І степени егеря, погибшего от рук браконьеров в Акмолинской области

Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом «Айбын» І степени егеря Каныша Нуртазинова, погибшего от рук браконьеров в Акмолинской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Постановляю: за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом «Айбын» І степени Нуртазинова Каныша Сериковича (посмертно) – инспектора Центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов; орденом «Айбын» ІІ степени Оспанова Самата Кошбергеновича – инспектора Центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов», — говорится в указе Токаева «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», размещенном на Акорде в четверг.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 23 июля примерно 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского опорного пункта при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории Жаркайнского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки «Нива» белого цвета произведены выстрелы, в результате чего два егеря – Нуртазинов и Самат Спанов получили огнестрельные ранения. Нуртазинов умер до приезда в больницу.

Позже в департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что специально созданными оперативно-следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов.

Вечером во вторник в МВД заверили, что расследование по факту убийства находится на контроле руководства ведомства, и что, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для раскрытия нападения на инспекторов в Акмолинскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД во главе с заместителем департамента криминальной полиции.

Поздно ночью в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона сообщили, что по подозрению в убийстве акмолинского охотинспектора Каныша Нуртазинова задержаны отец и сын в Костанайской области – 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын, оба являются жителями Аркалыка.