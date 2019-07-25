Критериальное оценивание знаний в Казахстане не учитывает особенности школ с углубленным изучением предметов

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Критериальное оценивание знаний в Казахстане не учитывает особенности школ с углубленным изучением предметов, считает директор школы Tamos Education Лидия Шаповалова.

«При введение критериального оценивания не было учтено, что есть школы с углубленным изучением того или иного предмета. Так, у нас в школе есть классы с углубленным изучением математики, есть с гуманитарным уклоном, но количество суммативных работ, по итогам которых выставляется оценка за четверть, одинаковое. И таким образом суммативное оценивание не охватывает весь объем полученных учащимся знаний», — сказала Шаповалова в ходе общественной дискуссии «Будущее школьного образования в Казахстане» в четверг.

Также она отметила, что при внедрении критериального оценивания министерство образования и науки (МОН) РК очень мало внимания уделило разъяснительной работе в родительской среде.

«Раньше ребенок мог прийти со школы и сказать родителям, что он получил пятерку. Сегодня этого – каждодневных оценок – нет. И родители недоумевают, почему. Эта неинформированность, непонимание несет в себе большой негатив», — считает Шаповалова.

Директор по академическому развитию школы Tamos Education Пол Кольер-Вудс считает, что в современной школе недостаточно оценивать только академические знания.

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«У нас разработана собственная система оценивания, которая учитывает пунктуальность учащегося, посещаемость, оценку работы на уроке, оценку выполнения домашних заданий. С учетом этих оценок выставляется итоговая. Недостаток суммативного оценивания заключается еще и в том, что при выполнении работы, от которой будет зависеть итоговая оценка, ребенок может запаниковать и растеряться», — полагает международный эксперт.

Также он добавил, что родители любят видеть оценку знания своих детей именно в цифрах, поэтому даже при отсутствии ежедневного оценивания знаний можно ввести элемент, когда учитель бы показывал, как учащийся улучшает свои знания в процентном соотношении.

Генеральный директор независимого регионального центра тестирования UStudy Жанат Рахмани отметил, что для оценки эффективности критериального оценивания необходимо время и большие данные.

«Мы же его только внедряем. Давайте подождем 3-4 года, чтобы проследить, как критериальное оценивание отразится на каждом конкретном ребенке», — полагает Рахмани.

В свою очередь учитель математики, директор ТОО «Samal Bilim» Олег Пак обратил внимание на очевидные минусы критериального оценивания.

«В ходе дискуссии упоминалось, что критериальное оценивание требует разъяснения. Но это и есть его очевидный минус – оценивание должно быть простым и понятным. И потом, там очень сложная формула выведения итоговой оценки, и нередки математические ошибки», — добавил Пак.

Напомним, критериальное оценивание учебных достижений учащихся появилось в казахстанских школах в 2016 году и включает в себя формативное оценивание (проводится непрерывно, но при нем не выставляется оценки) и суммативное оценивание (выполнение контрольных работ по итогам изучения раздела и по итогам учебной четверти).

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