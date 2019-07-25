«Сертификат безопасности – преступление против народа» 25.07.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 277 0 Президент «Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники» Владимир Туреханов о том, чем опасно нововведение Похожие материалы: Власти РК через свой сертификат смогут атаковать сайты, передающие данные по HTTPS – СМИ Системы безопасности и объявления тревог полностью заменят в Арысе Акимат Алматы заявил о необходимости безопасности работы журналистов Криптовалюты создают угрозу для безопасности и используются в преступных целях – минфин США В Казахстане против Свидетелей Иеговы используют советские методы контрпропаганды