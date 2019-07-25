Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента – понизился, в Алматы – незначительно повысился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,5, а продажи – Т384,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т384,3, а продают по Т385,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384,7, а продажи – Т385,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т384,2.