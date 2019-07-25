Пассажирский пригородный железнодорожный маршрут Алматы – Капшагай хотят исключить из перечня социально значимых

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Пассажирский пригородный железнодорожный маршрут Алматы – Капшагай хотят исключить из перечня социально значимых, передает корреспондент агентства.

«Внести в решение ХVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года №101 «Об утверждении перечня социально значимых пассажирских пригородных сообщений города Алматы в области железнодорожного транспорта» следующее изменение: приложение к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению», — говорится в проекте маслихата Алматы.

В приложении указан лишь один маршрут – Казыбек би – Алматы 2 – Казыбек би, тогда как сейчас перечень содержит два маршрута: Алматы 1 – Узынагаш – Алматы 1 и Алматы 1 – Капшагай – Алматы 1.

«Пункт фактической остановки пригородного сообщения называется «станция Казыбек би», при этом в решении маслихата указано название села Узынагаш, а не остановочного пункта. Ж/Д вокзал «Алматы-1» изменили на Ж/Д вокзал «Алматы-2» ввиду фактической остановки поезда на Ж/Д вокзале «Алматы-2». Пригородное сообщение Алматы 1 – Капшагай – Алматы 1 исключено по причине того, что пригородные перевозки по маршрутам, соединяющим населенный пункт с пригородной зоной, должны быть протяженностью до 50 км, измеряемых от установленных границ населенного пункта. Остановочный пункт в городе Капшагай расположен более чем в 50 км от границ города Алматы», — говорится в обосновании к проекту поправок.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 1 августа.

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