Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1426,95.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 1,4.

Стоимость унции золота в евро составила 1279,69 (-0,17), а в британских фунтах – 1142,7 (+0,41).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.