Алматы. 25 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Трехъязычие в казахстанских школах было всегда, считает учитель математики, директор ТОО «Samal Bilim» Олег Пак.

«Одной из обсуждаемых реформ в школе является внедрение трехъязычия. Но оно же было всегда, у нас всегда изучали русский язык, казахский и иностранный», — сказал Пак в ходе общественной дискуссии «Будущее школьного образования в Казахстане» в четверг.

Проблема же, по его словам, всегда заключалась в качестве преподавания.

«Предполагалось, что выпускник школы должен владеть тремя языками. И когда сегодня говорят о необходимости преподавания предметов на английском языке, я не понимаю, зачем. Научите ребенка владеть русским языком на уроках русского языка, казахским – казахского, английским – английского, вот и все», — полагает Пак.

Однако директор школы TAMOS Education Лидия Шаповалова считает иначе.

«Более 80% наших выпускников обучаются за рубежом. И когда мы спрашиваем, с какими трудностями они сталкиваются, они говорят, что при хорошем знании предмета владение терминологией, работа с литературой на английском представляет проблему. Поэтому я считаю, что это (преподавание предметов на английском языке – КазТАГ) надо, потому что язык в тренде, очень много научной литературы на английском языке, и дети должны знать и участвовать в этом», — полагает Шаповалова.

Впрочем, при этом она считает, что «школа сейчас к этому не готова и пройдет достаточно большое количество времени, когда мы подготовим этих специалистов».

О проблеме кадров говорил и директор по академическому развитию школы TAMOS Education Пол Кольер-Вудс.

«Насколько я знаю ситуацию, в Казахстане пошли по пути переподготовки учителей-предметников, чтобы они выучили английский язык и на нем преподавали. Но я не увидел у них мотивированности. Поэтому не нужно вкладываться в тех педагогов, которые работают сейчас, нужно готовить новых в институтах», — считает он.

Депутат мажилиса (а в прошлом – директор школы-лицея №48 Алматы) Ирина Смирнова внедрение трехъязычия в том виде, как оно происходит, назвала не ценностью общества, а «чьими-то интересами».

«Выделили Т5 млрд на языковые курсы на 11 тыс. учителей, а в результате только 800 педагогов преподают часть предмета на английском языке. Распилили деньги», — считает депутат.

Напомним, впервые идея о введении трехъязычия – освоения гражданами РК казахского, русского и английского языков – была озвучена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в октябре 2006 года на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана.