Алматы. 25 июля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 июля в 15.15 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда MPV 4,2», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно приложенной сейсмологами карте, эпицентр располагался на глубине 10 км недалеко от города Жаркент.