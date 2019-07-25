Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Алматинской области

Новости 173 0

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 июля в 15.15 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда MPV 4,2», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно приложенной сейсмологами карте, эпицентр располагался на глубине 10 км недалеко от города Жаркент.

Похожие материалы:

  1. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Алматинской области
  2. В Алматинской области вынесли приговор главе сельхозуправления и депутату
  3. Очень сильная жара сохранится в Алматинской области 19-22 июля
  4. Экс-аким Алатауского района Алматы стал заместителем акима Алматинской области
  5. Алматы и часть Алматинской области остались без электричества

Новости партнеров

Загрузка...