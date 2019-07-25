Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана

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Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 26 июля в Костанайской области ожидается туман. Днем ветер северный, северо-восточный местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Западно-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 26 июля ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 26 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара +40. Местами северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

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