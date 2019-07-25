Азартный экс-начальник финслужбы воинской части осужден за коррупцию в Семее

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Бывший начальник финансовой службы воинской части осужден за коррупцию в Семее, сообщает пресс-служба военного суда Семейского гарнизона.

«Приговором суда «К» признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в четверг.

Осужденный также был лишен воинского звания «старший лейтенант».

«В суде установлено, что «К» являясь начальником финансовой службы воинской части, в целях присвоения и растраты вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения, из корыстной заинтересованности, имея единоличный доступ к финансово-бухгалтерской документации по начислению и перечислению заработной платы военнослужащим воинской части, похищал деньги в личных целях, желая выиграть на тотализаторе, при этом деньги перечислял как на свои личные счета, так и на счета военнослужащих, которых вводил в заблуждение, заранее предупреждая, что деньги нужно вернуть, как ошибочно перечисленные, в кассу части. После возврата сумм, «К» их в кассу части не возвращал, тратя на ставки в букмекерской конторе», — уточнили в суде.

Отмечается, что в результате преступных действий осужденного в период с марта 2018 года по январь 2019 года воинской части причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму Т7 532 489.

Приговор суда вступил в законную силу.