Алматы. 26 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинский зоопарк провел чистку в рядах своих сотрудников, сообщил директор зоопарка Вячеслав Банщиков.

«Заместителю директора зоопарка по зооветеринарной части Айболу Кудерину был объявлен строгий выговор, после чего он написал заявление об увольнении по собственному желанию, главный ветврач зоопарка Азамат Дуйсенов был отстранен от должности, также уволены несколько технических сотрудников и сотрудников охранного ведомства», — сказал Банщиков на пресс-конференции в пятницу.

Применить к сотрудникам ветотдела меры административного взыскания руководству зоопарка рекомендовала экспертная комиссия, которая была создана для расследования причин смерти ряда животных в зоопарке за последние два месяца.

«Наша комиссия пришла к выводу, что гибель животных в последние два месяца не является результатом злонамеренных или неквалифицированных действий работников зоопарка, а стала результатом целого ряда неблагоприятных совпадений. В то же время анализ всех случаев позволил выявить ряд недостатков в работе ветотдела», — озвучил итоги работы комиссии ее член, эксперт Программ развития ООН (ПРООН) по биоразнообразию Константин Плахов.

В качестве примера недостатков он привел то, что сотрудники ветотдела в день поступления новых животных не проводили полного их обследования и не отправляли материал на диагностику.

«А ведь практически все животные, поступающие в зоопарк от населения, имеют ослабленный иммунитет», — подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, ветврачи зоопарка не всегда придерживаются подходов, принятых в современной ветпрактике – не всегда проводят первичные анализы, а также повторные анализы по ходу лечения для оценки динамики заболевания и корректировки назначения, иногда дозировка препаратов не соответствует весу животного, в сложных случаях лечение не всегда соответствует диагнозу.

«Львицы Гера и Ассоль пали от панлейкопении (чумы кошачьих – КазТАГ). Надо учитывать, что у Геры заболевание имело классическую форму и ветеринары оказали все необходимое лечение, но заболевание имело острый характер. А у Ассоль течение заболевания осложнялось сопутствующими инфекциями, когда диагностика оказалась затрудненной, лечение менялось, по ходу в него вносились коррективы, которые либо запаздывали, либо, как показало патологоанатомическое исследование, не все соответствовали диагнозу. Что касается жирафа Грации – она умерла от двустороннего инфаркта почек, хотя первоначально лечили от инфекционного заболевания. Сложность была и с лосем Рокки, который в свое время также, как и львята, был принят от населения. Лось погиб после профилактических мероприятий – дегельминтизации, отравление имело такой характер, что гельминты не могли выйти естественным путем», — подробно остановился Плахов на каждом случае смерти животных.

По итогам расследования комиссия выявила факты ненадлежащего исполнения обязанностей ИО заведующего ветотделом Дуйсеновым и замдиректора зоопарка по зооветчасти Кудериным и рекомендовала принять к ним соответствующие меры административного взыскания.

Также комиссия рекомендовала разработать инструкции действия ветеринаров зоопарка в случае поступления новых животных по диагностике и профилактике заболеваний.

Как сообщалось, за последние два месяца в алматинском зоопарке умерло пятеро животных: две львицы, две самки жирафа и лось. Необходимо отметить, что львята и лось поступили в зоопарк от частных владельцев.