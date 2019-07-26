Алматы. 26 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Причину гибели жирафа Алмы назвали ветеринары алматинского зоопарка, передает корреспондент агентства.

«В результате патологоанатомического исследования животного была выявлена вирусная инфекция. Но данный диагноз мы должны подтвердить в ходе лабораторных исследований, результаты будут в понедельник», — сообщила ИО главного ветеринарного врача алматинского зоопарка Алина Чимирук на пресс-конференции в пятницу.

Вместе с этим она сообщила, что оставшиеся в зоопарке трое жирафов не будут подвергаться вакцинации от вирусов.

«Во-первых, нам надо идентифицировать инфекцию в ходе лабораторных исследований. И потом, нельзя вакцинировать жирафов – для них нет вакцин, все что у нас есть – это вакцины для крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Будем работать над улучшением условий содержания, кормления, проводить дезинфекцию вольеров, чтобы инфекцию не могли завезти со стороны», — уточнила Чимирук.

В свою очередь эксперт Программ развития ООН (ПРООН) по биоразнообразию Константин Плахов добавил, что вакцинация животных в зоопарках – это вообще сложный вопрос.

«Надо знать, что фармкомпании не выпускают вакцин для животных зоопарков – даже если охватить партией все зоопарки мира, эта партия будет считаться нерентабельной. Нет вакцин специально для жирафов, для львов и так далее. И хорошо, если какая-нибудь вакцина для крупного рогатого скота может подойти жирафу в теории. Но в других зоопарках были случаи использования таких вакцин для жирафов, и они привели к гибели животных», — добавил Плахов.

О смерти самки жирафа Алмы в алматинском зоопарке стало известно 23 июля.

Напомним, как сообщалось ранее, за последние два месяца в алматинском зоопарке умерло еще четверо животных – два львенка, самка жирафа и лось.