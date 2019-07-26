95% населения Казахстана будет охвачено соцстрахованием

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. 95% населения Казахстана будет охвачено социальным страхованием с учетом того, что 59% населения – льготные категории, прогнозирует министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«95% населения будет охвачено социальным страхованием с учетом того, что 59% населения – льготные категории будут охвачены госстрахованием», — сказал Биртанов, выступая на круглом столе «Рынок медицинских услуг Казахстана: переход к страховой медицине» в пятницу.

Он пояснил, что для медстрахования нужны регулярные платежи – не менее восьми платежей в год, для получения статуса застрахованного – хотя бы один платеж, тогда в следующие три месяца человек сможет получить и гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и бесплатный страховочный пакет.

По словам главы ведомства, для плавного входа в систему с 1 января 2020 года предусмотрено, что до 1 апреля все граждане будут считаться застрахованными, поскольку никто еще не заплатит хотя бы один платеж в последние три месяца. В 2019 году, в том числе последние три месяца года, платежи в системе медицинского страхования (СМС) не взимаются.

Около 700 тыс. граждан в Казахстане на сегодня – не идентифицировано системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), плюс приблизительно столько же числятся незакрепленными – выехали, не проживают по месту жительства, есть такие, кто просто отказывается контактировать. То есть, будут категории незастрахованных граждан.

«Это нормально», — считает министр.

По его словам, всеобщий охват страны услугами здравоохранения означает, что максимальное число казахстанцев должно быть охвачено минимальным объемом медицинских услуг. Эту функцию для всего населения всегда выполнял ГОБМП. Однако выделяемых средств стало не хватать, в том числе из-за роста числа людей с хроническими неинфекционными заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, которые приводят к росту нагрузки на бюджет, как государственный, так и населения.

Две трети расходов населения сейчас тратятся на получение тех медицинских услуг, которые ранее были гарантированы – базовые медуслуги, диагностику и лекарства, а также на те услуги, которые находятся вне ГОБМП – стоматологию, косметологию. Темпы роста стоимости медуслуг не соответствуют финансированию, даже наоборот. Поэтому вводится новая модель.

По сути, модель ОСМС, предлагаемая в 2015 году, пересмотрена. В новой модели учтено, что охватить все население страховкой невозможно. Поэтому инструмент ГОБМП сохранен. По около 30 болезням, включая социально-значимые, а также обследование, плановое и стационарное лечение, экстренную медпомощь – полная бесплатность сохранена.

Сверх ГОБМП застрахованным гражданам, по пакету ОСМС, будут предоставлены дополнительные медуслуги – более широкий спектр консультативно-диагностических услуг по тем болезням, которые не входят в ГОБМП, в том числе бесплатные лекарства, стационарная помощь, реабилитация.

На сегодня ГОБМП составляет Т52,5 тыс. на одного человека. На одного застрахованного человека затраты по ОСМС в 2020 году будут составлять Т92,2 тыс.

Нормативно-правовая база соцмедстрахования сформирована, постоянно модифицируется. Каждый год корректируются тарифы по медуслугам. С 1 сентября новая модель СМС, как проинформировал министр, будет тестироваться в Караганде.

Биртанов добавил, что в конце этого начале следующего года по этой модели будет проводиться широкая разъяснительная кампания.