Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ – Алматы и Нур-Султан лидируют по числу больных гепатитом, сообщает пресс-служба Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

«По официальным данным диспансерного учета больных в 2018 году в Казахстане всего зарегистрировано более 67 тыс. человек больных гепатитом, из них 5 717 пациентам диагноз поставлен впервые. Самое большое количество пациентов в Алматы (8943), Нур-Султане (8088), Туркестанской области (6592) и Шымкенте (6369)», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Как отмечается, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирусным гепатитом B или C инфицированы 325 млн человек во всем мире, и ежегодно от него умирает 1,4 млн человек.

«По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, инфицированных гепатитом, в 9 раз превышает число ВИЧ-инфицированных. Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С – полному излечению. Однако свыше 80% людей, больных гепатитом, не имеют доступа к средствам профилактики, тестирования и лечения», — отметили в ФСМС.

Гепатит – это воспаление печени. Существует пять форм гепатита – HAV, HBV, HCV, HDV и HEV, или более кратко гепатиты A, B, C, D и E соответственно.

«Каждая из них имеет свои особенности и может протекать как в острой, так и в хронической форме. Причем последняя наиболее опасна, поскольку не дает распознать себя заранее и остается с человеком на всю жизнь. Острый гепатит возникает в 90% случаев – желтеют кожа и белки глаз. Однако после лечения чаще всего у пациента вырабатывается иммунитет к болезни», — сказано в сообщении.

В ФСМС назвали основные факторы для защиты от вируса: чистая питьевая вода; соблюдение правил гигиены; повышенная санитария (в том числе стерильные шприцы, бритвы и другие инструменты для медицинских операций); защищенный секс; иммунизация.

«По данным министерства здравоохранения РК, благодаря широкому охвату населения вакцинацией за последние 25 лет в Казахстане уровень заболеваемости вирусным гепатитом В среди детей снизился в 1234,5 раза, а среди взрослого населения – в 31,5 раза. На сегодняшний день от гепатита A, B, D и E существуют действенные вакцины, позволяющие иммунитету побороть вирус, однако не все из них доступны широким массам. Вакцина от гепатита B помогает также предотвратить инфицирование гепатитом D, который развивается только при наличии первого», — заключили в фонде.