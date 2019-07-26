Кулибаев готовится выкупить почти 2,8 млн акций «Шубарколь Премиум» на Т6,2 млрд

Алматы. 26 июля. КазТАГ – АО «Joint Resources» готовится выкупить почти 2,8 млн акций АО «Шубарколь Премиум» на Т6,2 млрд, передает корреспондент агентства.

«Обществу реализовать право преимущественной покупки и приобрести 2 797 920 штук простых акций АО «Шубарколь Премиум» (далее – «размещаемые акции») по цене размещения Т2 221,94 за одну простую акцию», — говорится в представленном в пятницу документе на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Оплату за размещаемые акции планируют произвести имущественными правами путем зачета встречных обязательств по ранее заключенным договорам временной финансовой помощи.

«В случае если на момент заключения соглашения о зачете взаимных обязательств стоимость акций превысит размер обязательств АО «Шубарколь Премиум» перед обществом, оставшаяся сумма за акции будет внесена денежными средствами на расчетный счет АО «Шубарколь Премиум». В случае отказа других акционеров АО «Шубарколь Премиум» от реализации права преимущественной покупки, обществу направить соответствующую заявку в АО «Шубарколь Премиум» на приобретение дополнительного пакета размещаемых акций АО «Шубарколь Премиум» в пределах 689 040 штук простых акций», — сказано в документе.

«Шубарколь Премиум» осуществляет разведку, добычу, реализацию и закуп угольной продукции, а также эксплуатацию горных производств. 67% акций компании принадлежат Joint Resources, 16,5% – ТОО «Trans Coal Investment Group» и еще 16,5% – ТОО «FCI Management LLP». По состоянию на 1 апреля 2019 года уставный капитал «Шубарколь Премиум» составлял Т222 194 тыс., собственный капитал равнялся (со знаком «минус») -Т10 032 001 тыс., совокупные активы составляли Т26 981 808 тыс., совокупные обязательства равнялись Т37 013 809 тыс., объем продаж – Т12 102 173 тыс., валовый доход – Т7 909 489 тыс., а чистая прибыль равнялась (со знаком «минус») -Т1 858 701 тыс.

Joint Resources – компания по управлению активами, осуществляющая инвестиционную деятельность. 100% акций компании принадлежат зятю первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву. По состоянию на 1 апреля 2019 года уставный капитал Joint Resources составлял Т15 716 376 тыс., собственный капитал – Т3 267 740 тыс., совокупные активы – Т89 177 011 тыс., совокупные обязательства – Т85 909 271 тыс., объем продаж – Т17 268 553 тыс., валовый доход – Т9 407 000 тыс., чистая прибыль (со знаком «минус») равна -Т1 584 564 тыс.