У мототуриста из Германии в Алматы угнали мотоцикл

Алматы. 26 июля. КазТАГ – У мототуриста Клауса-Стефана Штифлягена из Германии в Алматы угнали мотоцикл, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В половине пятого утра на пульт «102» поступил сигнал об угоне мотоцикла марки BMW, принадлежащего гражданину Германии. Из первичных показаний иностранного гражданина стало известно, что в Алматы он приехал два дня назад, свой двухколесный транспорт он оставил у входа в гостиницу, расположенной по улице Макатаева. Спустя несколько часов мужчина обнаружил пропаду и обратился за помощью в полицию. Мы сразу же организовали розыскные мероприятия и уже в первые часы знали, кто совершил данное преступление», — сообщил в пятницу начальник управления полиции Медеуского района Алматы Болат Тотыбаев.

Он отметил, что сутками ранее в этом же районе неизвестные угнали еще один мотоцикл.

«Криминалисты и оперативники в первую очередь провели анализ по двум этим угонам и идентифицировали один и тот же почерк преступников, которых было трое. Один из основных фигурантов – 32-летний гражданин К. был задержан спустя несколько часов после угона мотоцикла у подданного Германии. Похищенный транспорт злоумышленники успели сбыть, он был найден и изъят на территории города Каскелен Карасайского района Алматинской области», — добавили полицейские.

Отмечается, что сейчас ведется розыск еще двух предполагаемых угонщиков.

«Я очень счастлив что получил свой мотоцикл обратно. Он был украден прошлой ночью, я обратился в полицию и рассказал им про это утром и уже вечером его вернули», — сказал Штифляген.

Он уточнил, что далее поедет в Китай и Кабмбоджу.