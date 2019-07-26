Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ — Дожди ожидаются на большей части Казахстана 27-29 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди, на западе, северо-западе – местами сильные», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно прогнозу, на остальной территории республики с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры воздуха и сильная жара.

«Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град», — резюмировали синоптики.