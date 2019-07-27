Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге и севере Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и севере республики ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, на севере — местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем +25+27, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +30+32, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +36+38, ночью +19+21.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +24+29, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ночью и утром местами туман, днем местами град, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Карагандинской области местами ожидаются небольшой дождь, туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +23+28, ночью +10+15.

В Павлодарской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Температура днем +24+29, ночью +10+15.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Алматинской области в горах и предгорьях днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами по региону ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +15+20.

В Кызылординской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +21+26.

В Мангистауской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +29+34, ночью +20+25.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +33+38, ночью +17+22.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +17+22.

В Костанайской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +10+15.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. На горных реках Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных ожидается подъем уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.