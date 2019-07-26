Госаудиторы проверяют алматинский филиал «Хабара» на предмет эффективности и соответствия

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Астана. 26 июля. КазТАГ Государственные аудиторы проверяют алматинский филиал АО «Хабар» на предмет эффективности и соответствия, передает корреспондент агентства.

«Наименование объектов государственного аудита: (…) АО «Хабар» (Алматинский филиал); тип аудита – аудит эффективности, соответствия; вид проверки – внутренний государственный аудит; период охвата государственным аудитом – 2017, 2018, 2019 годы; сроки проведения аудита – II-III квартал 2019 года», — говорится перечне объектов государственного аудита департамента внутреннего аудита министерства информации и общественного развития Казахстана.

Помимо филиала медиахолдинга, согласно документу, в перечень объектов госаудита эффективности и соответствия включены ТОО «Жас оркен» (2018-2019 годы), РГУ «Международный центр культур и религий» (2018 год), ТОО «Қазақ газеттері» (2018-2019 годы) и само министерство информации и общественного развития (2018-2019 годы).

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